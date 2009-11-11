Азербайджанские футболисты тренируются в Беларуси

Спортсмены из Баку гостят в Стайках уже не первый раз. Футболистов устраивают и невысокие цены и инфраструктура базы.

Найти общий язык на бытовом уровне проще некуда: клиенты из Азербайджана уже в разряде постоянных.

Алтай Эюбов, представитель команды «Нефтчи» (Азербайджан):

К приезду гостей адаптировали и кухню — из спецменю сразу исключили свинину. По вкусу спортивным туристам и белорусские тренировочные залы. А особенно – возможность проводить спарринги с нашими топ-командами. Вот и сегодня – матч высшего ранга, чемпион Азербайджана играет против белорусского серебряного призера.

Гаджи Абдуллаев, главный тренер футбольного клуба «Нефтчи»:

Здесь развивается футбол. И мы выбрались сюда, чтобы потренировать команду в плане физической подготовки.

В этом году на спортивный туризм в Беларуси особые виды. В Лондоне на крупнейшей туристической выставке WTM-2009 основной стенд занимает комплекс «Стайки». Но это лишь один объект из пакета предложений. Зарубежным спортсменам Беларусь представляют как плацдарм для подготовки к соревнованиям любого уровня. Даже олимпийского.

Юлия Зеленская, директор национального агентства по туризму Республики Беларусь:

В связи с тем, что следующие Олимпийские игры будут проходить в Великобритании — а у нас схожий климат, очень хорошая современная спортивная база, новые сооружения — мы хотим привлечь спортсменов в Республику Беларусь.

Олег Сполан, директор Олимпийского спортивного комплекса «Стайки»:

В прошлом году наш комплекс посетили представители из более чем 30 стран. Объём услуг, оказанных иностранным спортсменам и туристам, оценивается в полтора миллиарда рублей.

В десятке мирового рейтинга стран, наиболее интересных для туриста, Беларусь держится уже год. Рядом с Малайзией, Карибскими островами, Австралией и Египтом. Но, как говорят спортсмены, победить не сложно, сложнее – удержать лидерство.