АвтоВАЗ увольняет более 27 тыс. сотрудников

Руководство АвтоВАЗа договорилось с профсоюзом о снижении численности персонала компании на 27,6 тыс. человек, включая 5 тыс. сотрудников, приказ по которым был подписан еще в сентябре.

При этом, как отмечается, руководство АвтоВАЗа сумело значительно снизить первоначально обсуждавшуюся цифру высвобождаемого персонала в количестве 36 тыс. человек.

«Сегодня на АвтоВАЗе работает 102 тыс. человек. Такой коллектив не может обеспечить эффективность и самоокупаемость производства, поэтому достигнута договоренность о снижении численности персонала на 27,6 тыс. человек», - говорится в сообщении компании. АвтоВАЗ намерен сократить 13 тыс. пенсионеров, около 5,5 тыс. работников предпенсионного возраста, 9,1 тыс. сотрудников трудоспособного возраста.

Антикризисная программа завода предусматривает производство 500 тыс. автомобилей в год. Предприятие работает в одну смену, мощности загружены на 65%, передает БЕЛТА.