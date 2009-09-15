АвтоВАЗ уволил 5 тыс. сотрудников

Президент российского ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров подписал приказ об увольнении 5 тыс. сотрудников.

Приказ об оптимизации численности руководителей, специалистов и служащих был подготовлен в рамках антикризисного плана действий по высвобождению части персонала АвтоВАЗа с восстановлением размера заработной платы работников предприятия. Также был подписан приказ об отмене сокращенной рабочей недели с 14 декабря. Сокращенная рабочая неделя была введена на заводе с 1 сентября 2009 года по 28 февраля 2010 года.

Сокращение административного и управленческого персонала будет происходить исходя из утвержденной 9 сентября новой организационной структуры АвтоВАЗа: с 12 до 7 уменьшено количество уровней управления, с 37 до 27 сокращено число дирекций, количество вице-президентов стало в 2,5 раза меньше, отмечается в сообщении компании.

Приказом пересмотрено штатное расписание руководителей, специалистов и служащих: сокращается их численность, прежде всего за счет увольнения работников, достигших пенсионного возраста. Общее сокращение составит около 5 тыс. человек. Кроме того, как сообщают СМИ, руководство завода рассматривает возможность об увольнении еще 30 тыс. человек, передает БЕЛТА.