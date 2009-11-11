Автомобили в Беларуси подорожают на 60%?

Цены на новые легковые автомобили в Беларуси могут увеличиться в 2010 году на 60%.

Во-первых, увеличение цен на новые марки автомобилей на 15-20% связано с внедрением современных технологий в их производство, а также из-за рекордно низких цен на авто в текущем году. Во-вторых, при условии, что ставка НДС на новые автомобили в связи с созданием Таможенного союза будет повышена, иномарки вырастут в цене примерно на 20%. В-третьих, таможенные пошлины на автомобили могут существенно увеличиться в связи с введением единого таможенного тарифа Таможенного союза, что повлечет рост цен еще на 20%.

Такое мнение привел председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич, передает корреспондент БЕЛТА.