Автомобили на таможне будут проверять, как на УЗИ

Все таможенные посты на западной границе Беларуси оснастят специальным оборудованием.

Дополнительные досмотровые комплексы установят в ближайшее время. Они позволяют таможенным службам досконально проверять автомобили и груз. Практически, как на УЗИ. В итоге, время досмотра сокращается до 15 минут, а вывезти нелегальный товар будет практически не возможно.

Василий Дементей, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Думаем оснастить всю западную границу Беларуси. Потому что на границе с Россией стоят такие комплексы у россиян, и они досматривают грузы, которые идут транзитом через нашу страну.