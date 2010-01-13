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Автомобили на таможне будут проверять, как на УЗИ

13 января 2010 08:30
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Все таможенные посты на западной границе Беларуси оснастят специальным оборудованием.

Дополнительные досмотровые комплексы установят в ближайшее время. Они позволяют  таможенным службам досконально проверять автомобили и груз. Практически, как на УЗИ. В итоге, время досмотра сокращается до 15 минут, а вывезти нелегальный товар будет практически не возможно.

Василий Дементей, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Думаем оснастить всю западную границу Беларуси. Потому что на границе с Россией стоят такие комплексы у россиян, и они досматривают грузы, которые идут транзитом через нашу страну.

# Экономика

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