Автолюбители отдали предпочтение бюджетному классу, а греческая экономика пустилась во все тяжкие

Балканские чиновники выставили на торги почту и железную дорогу, покупатели выбирают автомобили ценой до 10 тысяч долларов.

Украинский чай станет слаще. Южный сосед признался в желании импортировать больше 40 тыс. тонн белорусского сахара. Таким образом, визитная карточка отечественного аграрного сектора не только заполнит украинские склады, но и добавит экономической привлекательности двусторонним отношениям.

Отечественные тракторы подружатся с виноградом. В Молдове выпустят 25 совместных машин, которые смогут филигранно работать на садовых плантациях. Так наша страна планирует сегодня поделиться своими технологиями, а завтра выйти на новые рынки. Ведь уже за молдавскими горами белорусов ждут виноградники Италии и Испании.

Финансовый слалом Греции достиг госсобственности. Чтобы выкарабкаться из долговой ямы балканские чиновники выставили на торги почту и железную дорогу. Результат такой приватизации — миллиард евро. После заморозки зарплат и увеличения налогов такой бизнес на костях стал очередным шагом на пути спасения Греции. Между тем, ее внешний долг уже на треть превышает ВВП.

Автолюбители отдали предпочтение бюджетному классу. Машины до 10 тыс. долларов — таков выбор сегодняшнего покупателя. А это треть от общих достижений авторынка в нынешнем году. Между тем, покупка новых моделей снизилась в два раза. Для сравнения в прошлом году самые востребованные авто в среднем обходились в 17 тыс. долларов.