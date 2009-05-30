Автоконцерн «Опель» теперь принадлежит … российскому «Сбербанку»

И канадской компании «Магна». Германия подтвердила продажу

Об этом сообщил министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк после многочасовых переговоров в Берлине. "Магна" и "Сбербанк" планируют погасить долги производителя, сохранить рабочие места в Германии и организовать сборку немецких машин на мощностях российского автозавода ГАЗ.



35% акций автопроизводителя «Opel» получит российский Сбербанк. Эта сделка интересна России в первую очередь благодаря возможности реструктуризации российской автомобильной отрасли, - заявил в эфире телеканала «Вести» глава Сбербанка Герман Греф.



Канадско-австрийская компания «Magna» и российский Сбербанк претендуют на контрольный пакет акций компании, которая объединяет «Opel» и родственный бренд «Vauxhall». Согласно плану «Magna», «General Motors» сохранит за собой долю в 35% в «Opel», еще 35% акций достанутся Сбербанку, 20% - «Magna», а остальные 10% будут принадлежать работникам «Opel», сообщает «Эхо Москвы».