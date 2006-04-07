Автобусный парк Беларуси пополнится 930 новыми машинами

В Беларуси в 2006 году предусмотрено закупить 930 новых автобусов, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Юрий Коровайкин."На полное обновление автобусного парка мы реально можем рассчитывать в течение нескольких лет. Планируем, что к 2010 году будут выведены из эксплуатации старые автобусы, срок службы которых свыше 15 лет", - отметил он. В настоящее время в Беларуси около 60% автобусов (порядка 4 тыс.) имеют срок эксплуатации более 10 лет. Они не соответствуют современным требованиям и не могут обеспечивать необходимое качество обслуживания пассажиров. Согласно программе развития пассажирских перевозок на 2005-2010 годы в республике установлен 10% уровень обновление автобусного парка в год. За прошлый год этот показатель составил 12,4% и было приобретено 957 автобусов, с начала нынешнего уже закуплено 227. Как отметил Юрий Коровайкин, программой развития перевозок предусмотрена также разработка в 2007 году автоматизированной системы управления движением. Она позволит осуществить полный контроль за регулярностью движения автобусов и создаст лучшие условия для перевозки пассажиров. Кроме того, разрабатывается система централизованной продажи билетов, которая будет предусматривать связь всех пассажирских терминалов. Пассажир сможет, например, находясь в Бресте, приобрести билет на рейс из Минска в Гродно или в другом направлении. Будут также устанавливаться инфокиоски, в которых пассажиры смогут покупать билеты. В настоящее время автобусная маршрутная сеть республики насчитывает 5642 маршрута, из них 1108 обслуживаются индивидуальными предпринимателями. Всего в республике эксплуатируется более 9 тыс. автобусов, принадлежащих организациям государственной и негосударственной форм собственности, и 3,5 тыс. транспортных средств индивидуальных предпринимателей. В январе-феврале 2006 года перевезено 179 млн. пассажиров, что составляет 98,9% к заданию, сообщает БелТА.