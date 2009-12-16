Австрия для Беларуси - основной инвестор после России

Глава МИД Беларуси посетит Испанию и Австрию.

На встречах с коллегами и представителями деловых кругов речь пойдет о возможностях и перспективах наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отметим, товарооборот между Беларусью и Испанией за прошлый год возрос более чем на треть и достиг 219 миллионов долларов. С 2007 года в Испании действует совместное предприятие «БеларусАгро-Трактор», через которое на испанский рынок поставляется наша техника.

Товарооборот с Австрией – превысил 254 миллиона. К слову, из этой страны в нашу экономику в прошлом году поступило около 950-миллионов инвестиций. А с начала 2009-го - более семисот миллионов. Это второе место среди стран - основных инвесторов после России.

В Беларуси действуют 16 предприятий с испанским капиталом и 69 - с австрийским.

