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Австрия для Беларуси - основной инвестор после России

16 декабря 2009 07:42
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Глава МИД Беларуси посетит Испанию и Австрию.

На встречах с коллегами и представителями деловых кругов речь пойдет о возможностях и перспективах наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отметим, товарооборот между Беларусью и Испанией за прошлый год возрос более чем на треть и  достиг 219 миллионов долларов. С 2007 года в Испании действует совместное предприятие «БеларусАгро-Трактор»,  через  которое на испанский  рынок  поставляется наша техника.

Товарооборот с Австрией – превысил 254 миллиона. К слову, из этой страны в нашу экономику в прошлом году поступило около 950-миллионов инвестиций.  А с начала 2009-го  - более  семисот миллионов. Это второе место среди стран - основных инвесторов после России. 

В Беларуси действуют 16 предприятий с испанским капиталом и 69 - с австрийским.

# Экономика

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