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Австрийский бизнес готов развивать сотрудничество с Беларусью, несмотря на предписания Евросоюза

02 октября 2008 10:39
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Об этом заявил Йоханн Закс – генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства экономики и труда Австрии на встрече в белорусском Правительстве. Господин Закс подчеркнул, что они всегда старались отделять экономику от политики. А развитие экономических отношений является предпосылкой для решения политических вопросов. За последние годы товарооборот между Австрией и Беларусью существенно вырос. Только в прошлом году он превысил 200 миллионов долларов. В Австрии есть бизнесмены, которые готовы инвестировать в белорусскую экономику.
# Экономика

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