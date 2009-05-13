Австрийские компании хотят построить в Беларуси каскад гидроэлектростанций

Свою заинтересованность западные партнеры выразили на открытии Дней энергетики Австрии в Минске.

В нашей стране есть все условия создания нескольких гидроэлектростанций мощностью до 100 мегаватт. Рассматриваются и другие проекты, в которых могут принять участие австрийские предприятия и фирмы. И сегодня белорусская и австрийская стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.

– Австрия сегодня занимает лидирующую позицию по гидроэнергетики. За последние годы Австрия строит порядка 30% гидроэлектростанций в Турции. Она со своими технологиями пришла на тот рынок. Те компании, которые представлены у нас Беларуси, имеют лидирующие положения по биомассе, по источникам на местных видах топлива, – отметил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации, директор департамента по энергоэффективности Леонид ШЕНЕЦ.

Австрийцы приехали в Минск с целым пакетом инвестиционных проектов. Первое, что заинтересовало, европейские компании: белорусские каскады гидроэлектростанций. Это целая система водных мельниц, которые дают столько энергии, что света хватит на несколько населенных пунктов. Австрийцы также готовы поделиться секретом, как делать деньги из ветра.

– Сегодня мы подписали меморандум о взаимопонимании в сфере альтернативной энергетики и энергоэффективности. Я надеюсь, что он создаст хорошую основу для наших взаимодействий. И не только в этой конкретной области. Но также послужит развитию отношений между нашими странами в экономической сфере в целом, – сказал генеральный секретарь федерального министерства сельского и лесного хозйства, окружающей стреды и водных ресурсов Австрийской Республики Ранхард МАНГ.

Энергия – тот же товар. И каждый киловатт, добытый своими усилиями в Беларуси, в будущем может стать золотым. Ведь собственные технологии и оборудование могут впоследствии стать предметом экспорта и приносить огромную прибыль. Сейчас доля потребления местных источников энергии составляет больше 18 процентов, но уже к 2012 году альтернатива должна составить четверть всей энергосистемы страны.

Энергетический диалог Беларуси и Австрии во второй половине дня приобрел экономический тон. Товарооборот двух стран за последние три года удвоился. Особенно успешно развивается инвестиционная сфера. Есть хорошие примеры сотрудничества в промышленности и банковском бизнесе.

– За прошлый 2008 год практический в 1,6 раза увеличился объем инвестиций в нашу страну. И он составил 940 миллионов долларов, – отметил Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.

В тоже время растет и список белорусского экспорта в Австрию: от продукции черной металлургии до полиэфиров и полимеров. И, видимо, прибыль от сотрудничества двух стран будет увеличиваться. Благодаря стихиям ветра и воды.

Александра Кулакова, Анастасия Дехтяр, Андрей Дук, телекомпания СТВ.