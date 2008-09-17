Прямой эфир

Австрийская компания "Kapsch TrafficCom" высоко оценивает перспективы инвестирования в Беларусь

17 сентября 2008 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом заявил глава компании Георг Капш на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Первый шаг уже сделан – в Минске открыто представительство компании. А в правительстве сегодня обсудили практические предложения руководства "Капш трафик ком". Австрийская компания занимается разработкой систем контроля дорожного движения, которые практически исключают пробки на дорогах. Международная сеть компании охватывает филиалы и представительства во всем мире, в том числе в Австралии, Италии, Китае, Объединенном Королевстве, США, Франции, ЮАР.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
17 сентября 2008 16:48

Первые в Беларуси роботизированные комплексы поступили на вооружение специалистов СПК "Соколовщина" Верхнедвинского района

17 сентября 2008 07:38

Миссия экспертов Всемирного банка и Международного валютного фонда по оценке финансового состояния Беларуси начнет работу в Минске

17 сентября 2008 07:38

Перспективные инвестиционные проекты Беларуси обсудят в Сеуле