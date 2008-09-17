Австрийская компания "Kapsch TrafficCom" высоко оценивает перспективы инвестирования в Беларусь

Об этом заявил глава компании Георг Капш на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Первый шаг уже сделан – в Минске открыто представительство компании. А в правительстве сегодня обсудили практические предложения руководства "Капш трафик ком". Австрийская компания занимается разработкой систем контроля дорожного движения, которые практически исключают пробки на дорогах. Международная сеть компании охватывает филиалы и представительства во всем мире, в том числе в Австралии, Италии, Китае, Объединенном Королевстве, США, Франции, ЮАР.