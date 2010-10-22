Австрийцы построят в Беларуси современный завод по переработке древесины

Известная австрийская компания готова реализовать в республике крупный инвестиционный проект. Его детали сегодня обсудили в Правительстве.

Австрийская компания является крупнейшим инвестором в Центральной и Восточной Европе и имеет производства почти в двух десятках государств.

В нашей стране завод построят в Сморгони Гродненской области. Предполагается, что договор будет подписан в ноябре в Германии на Белорусском инвестиционном форуме, где австрийская компания пожелала принять активное участие.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Прошло непродолжительное время, соблюдены и выполнены все формальности. Мы готовы выйти на подписание такого инвестиционного договора с созданием такого предприятия в нашей стране с инвестициями вашей компании.

Петер Каиндел, владелец и исполнительный директор австрийской компании:

Мы полагаем, что то место в Гродненской области, которое вы предложили, является идеальным со всех точек зрения, имеются необходимые ресурсы.