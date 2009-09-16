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Ассоциация «Возобновляемая энергетика» создана в Беларуси

16 сентября 2009 11:46
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Эта структура объединит организации и предприятия, которые проводят научные исследования, разрабатывают, производят, монтируют и обслуживают оборудование в этой сфере.Новая ассоциация будет пропагандировать преимущества использования возобновляемых источников энергии, и оказывать содействие предприятиям. Это поможет развивать производство отечественного оборудования и повышать уровень профессиональной подготовки специалистов, а также расширять международное сотрудничество в этой сфере.
# Экономика

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