Ассоциация «Возобновляемая энергетика» создана в Беларуси

Эта структура объединит организации и предприятия, которые проводят научные исследования, разрабатывают, производят, монтируют и обслуживают оборудование в этой сфере.Новая ассоциация будет пропагандировать преимущества использования возобновляемых источников энергии, и оказывать содействие предприятиям. Это поможет развивать производство отечественного оборудования и повышать уровень профессиональной подготовки специалистов, а также расширять международное сотрудничество в этой сфере.