Асфальтобетонный завод "Курино" в Витебском районе прекращает работу

Соответствующее предписание вынес областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Такие решительные меры приняты в связи с тем, что предприятие не устранило выявленные нарушения природоохранного характера. Контрольные замеры показали превышение допустимых выбросов в атмосферу. На Западной Двине появились черные пятна, напоминающие нефтяные. По мнению руководства завода, это произошло из-за полного износа оборудования. За 20 лет здесь ни разу не проводилась его модернизация. В то время как объемы производства увеличивались.