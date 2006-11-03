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Асфальтобетонный завод "Курино" в Витебском районе прекращает работу

03 ноября 2006 09:33
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Соответствующее предписание вынес областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Такие решительные меры приняты в связи с тем, что предприятие не устранило выявленные нарушения природоохранного характера. Контрольные замеры показали превышение допустимых выбросов в атмосферу. На Западной Двине появились черные пятна, напоминающие нефтяные. По мнению руководства завода, это произошло из-за полного износа оборудования. За 20 лет здесь ни разу не проводилась его модернизация. В то время как объемы производства увеличивались.
# Экономика

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