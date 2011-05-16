Армения: Республика Беларусь должна быть представлена в Евронесте

Вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Армении обсудили сегодня парламентарии в Минске. В центре внимания депутатов двух стран развитие торгово-экономических отношений и взаимоподдержка в международных парламентских структурах.

К слову, по итогам прошлого года двухсторонний товарооборот составил почти 50 миллионов долларов. Сейчас ставку делают на укрепление межрегиональных связей. В частности запланировано подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Осиповичским райисполкомом и администрацией города Севан. Кроме того, Армения намерена оказывать всяческую поддержку нашей стране на международной арене, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гуминский, заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Армянская сторона после подписания учредительных документов высказала пожелание: Республика Беларусь должна быть представлена в Евронесте, и мы должны в самое ближайшее время увидеть Республику Беларусь, представителей парламента в этой организации. Естественно, если мы не будем друга поддерживать, мы не можем рассчитывать на благополучное решение вопросов, которые касаются национальных интересов каждой из наших сторон.