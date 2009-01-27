Арендная плата для столичных предпринимателей снижена на 20%

Соответствующее распоряжение подписал вчера председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. А уже сегодня новость распространилась по всем столичным рынкам и торговым центрам.

Аренда недвижимости ориентируется на евро. А его новый курс набивал цену на услугу. Низы хотели уменьшения расходов, верхи смогли им в этом помочь. Торг со столичной администрацией оказался уместен. И даже тот, кто уже заплатил по-новому, не прогадал. Понижающий коэффициент действует с 1 января, а переплаченная сумма зачтется в следующий месяц. Так количество переплаты может перейти в качество товара. От такой поддержки сверху уверенности в завтрашнем дне прибавилось как минимум у 20 тысяч белорусов. Именно столько индивидуальных предпринимателей выиграют от распоряжения.

Это послабление – простая арифметика. Цена вопроса – девальвация белорусского рубля на 20%. Столько и "скинула" арендная плата. Ведь высокая сумма за метры бьет не только по карману предпринимателя. Сокращение спроса на аренду недвижимости невыгодно и столичным властям. Так что экономические вопросы, как показывает практика решать легче при помощи диалога. По законам экономики, а не политики.