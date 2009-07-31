Арбузы и дыни в Беларуси будут выращивать в промышленных масштабах

В перспективе они появятся на огородах, а пока адаптированные сорта прописались на опытных полях Академии Наук. Адаптированные сорта бахчевых селекционеры сейчас проверяют на опытных участках и пророчат этим южным культурам славу болгарского перца, который ещё 20 лет назад для нас был экзотикой. А сейчас стал традиционным даже для дачников. На рынках отечественные арбузы можно встретить уже сейчас. А чтобы сделать доступными цены на отечественные овощи и фрукты, ученые считают, что поставлять их на рынки нужно без посредников.