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Арбузы и дыни в Беларуси будут выращивать в промышленных масштабах

31 июля 2009 07:34
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В перспективе они появятся на огородах, а пока адаптированные сорта прописались на опытных полях Академии Наук. Адаптированные сорта бахчевых селекционеры сейчас проверяют на опытных участках и пророчат этим южным культурам славу болгарского перца, который ещё 20 лет назад для нас был экзотикой. А сейчас стал традиционным даже для дачников. На рынках отечественные арбузы можно встретить уже сейчас. А чтобы сделать доступными цены на отечественные овощи и фрукты, ученые считают, что поставлять их на рынки нужно без посредников.
# Экономика

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