Антикризисных менеджеров для сельского хозяйства будут готовить в Академии управления

Обучение по новой специальности «Управление АПК» пройдут заместители председателей райисполкомов. Полученные знания помогут руководителям наладить по-новому работу хозяйств и смягчить проблемы, вызванные мировым финансовым кризисом. К слову, в уникальном классе Академии специально разработанные информационные технологии, позволят сконструировать любую проблему или сложную ситуацию и найти самое оптимальное решение, просчитав расходы. Первые 50 слушателей будут обучаться в академии два года заочно.