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Антикризисных менеджеров для сельского хозяйства будут готовить в Академии управления

20 июля 2009 14:24
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Обучение по новой специальности «Управление АПК» пройдут заместители председателей райисполкомов. Полученные знания помогут руководителям наладить по-новому работу хозяйств и смягчить проблемы, вызванные мировым финансовым кризисом. К слову, в уникальном классе Академии специально разработанные информационные технологии, позволят сконструировать любую проблему или сложную ситуацию и найти самое оптимальное решение, просчитав расходы. Первые 50 слушателей будут обучаться в академии два года заочно.
# Экономика

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