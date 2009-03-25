Антикризисная комиссия создана в Беларуси

Группа экспертов изучит опыт других стран по преодолению финансовых трудностей и выработает план действий по адаптации к внешним факторам.

В условиях глобальной экономии получаются прибыль только те предприятия, который вырабатывают уникальные схемы маркетинга – полные предприимчивости и креатива. Так, например, МЗКТ берется за ВИП-заказы для арабских шейхов и предлагает им колесные тягачи от кутюр с золотой росписью. Какие действия белорусские предприятия предпринимают против кризиса?

Кризис диктует новые правила. Теперь, чтобы продать свою продукцию мало быть предприимчивым – надо быть тонким психологом, чтобы считывать, что купят наверняка. Белорусские комбайны, например, сменили расцветку с красного на более гламурный. Одну партию для партнеров предложили в колоре национального флага Казахстана: уборочную машину с бирюзовым корпусом, желтой крышей и колесами.

Минский автомобильный завод хоть и не изменяет цветовым традициям – зато прорабатывает иные маркетинговые ходы. Чтобы в условиях мировой экономии техника покупалась - она должны быть энергоэкономной. Тенденцию уже подхватили в мире: как результат новые контракты с Египтом и Венесуэлой.

Не время впадать в депрессию. Чтобы кризис обернулся прибылью - в Беларуси создали антикризисную комиссию во главе с министром экономики. Группа экспертов будет изучать и анализировать международный опыт по преодолению последствий мировых финансовых кризисов – другими словами учиться на чужих ошибках и заодно прорабатывать свою экономическую тактику.

- Они анализируют ситуацию в мире, все публикации, высказывания мировых экспертов, в частности прогнозов по продолжительности кризиса, - рассказал телеканалу СТВ Анатолий Филонов, заместитель министра экономики Республики Беларусь. - На антикризисном штабе в министерстве экономики такой аналитический отчет представляют каждую неделю и одновременно вырабатывают какие-то предложения по мерам уменьшения влияния кризиса. Такая справка представляется премьер-министру страны.

Создание комиссии – не пилюля от всех болезней мирового кризиса для Беларуси в одночасье. Изучается мировой опыт по принципу: информирован – значит вооружен. И некоторые выводы уже сделаны.

- Важным направлением в плане является совместная работа по реализации продукции посредством системы лизинга, в том числе через создание белорусско-российской лизинговой компании, - отмечает Владимир Дерновой, начальник главного управления промышленности, транспорта и связи Министерства экономики Республики Беларусь. - Белорусская сторона уже подготовил проект совместного соглашения по созданию благоприятных условий для продвижения на рынках продукции с помощью лизинговой кооперации.

Как говорил британский эволюционист Дарвин: всякое существо в меняющихся условиях жизни меняется в направлении для него более выгодном – таким образом, подвергается естественному отбору.

