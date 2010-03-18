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Анна Герман предложила премьер-министру Украины Азарову ездить на работу на велосипеде

18 марта 2010 11:38
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Заместитель руководителя администрации президента Украины Анна Герман заявила, что чиновники должны ездить не на служебных автомобилях, а более экономичном транспорте.

«Власть в Украине, такой бедной стране, должна ездить на мопедах, и это будет правильно», — сказала Герман. Комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Николая Азарова о том, что Юлия Тимошенко оставила ему неисправный служебный автомобиль, замглавы администрации президента сказала: «Я думаю, что премьер может пешком ходить, если он недалеко живет, может на велосипеде ездить, например». О том, как передвигается по городу она сама, Герман не рассказала.

Как сообщалось ранее, президент Виктор Янукович из экономии средств снизил вдвое свою зарплату, а также распорядился сократить на 20% финансирование своего аппарата. Кроме того, он выразил намерение переехать жить в центр Киева, чтобы при поездках на работу не создавать пробки.

Новое правительство Украины — самое многочисленное в Европе: в него входят 29 человек, отмечает Lenta.ru.

# Экономика

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