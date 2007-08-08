Англичане останутся без мяса и мясных продуктов

Британские потребители рискуют столкнуться с нехваткой мяса и мясных продуктов уже в начале будущей недели.

Об этом сообщил представитель ассоциации мясопроизводителей Великобритании. Напомним, в минувшую пятницу на одной из ферм южной Англии у скота был обнаружен вирус ящура. В результате с субботы на всей территории Великобритании действует запрет на передвижение скота. Производство мясных продуктов прекращено.

Эксперты практически полностью исключили теорию о том, что опасное заболевание передается по воздуху или через воду. В то же время, группа инспекторов не нашла доказательств того, что к утечке вируса из лаборатории привели действия ее персонала, однако эта версия тоже прорабатывается.

