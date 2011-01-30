Андрюс Боярскис: Надеюсь, все политические ситуации скоро успокоятся, и все поймут преимущества сотрудничества между Литвой и Беларусью

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает владелец литовского предприятия по сборке белорусской дорожно-строительной техники Андрюс Боярскис.

Андрей Алексеенко: Что повлияло на ваш выбор партнера?

Андрюс Боярскис: Повлиял на наше решение территориальный фактор, то есть что мы соседи. Государство с похожим менталитетом. Очень легко находим общий язык.

Андрей Алексеенко: На европейский рынок трудно пробиться. Как будете действовать?

Андрюс Боярскис: Это техника с сильным белорусским названием. Мы сейчас включаем и проходим как раз сертификацию по включению западных двигателей, запасных частей. Она достигнет, действительно, мирового уровня, с которым мы сможем очень серьезно выступать рядом с конкурентами.

Андрей Алексеенко: А, в целом, какие перспективы у белорусско-литовского сотрудничества? На фоне высказываний некоторых политиков из Вильнюса о поддержке санкций в отношении нашей станы.

Андрюс Боярскис: Я надеюсь, что всевозможные политические ситуации должны в скором времени успокоиться. И все должны понять все преимущества очень теплого и близкого сотрудничества между нашими государствами.

Андрей Алексеенко: А когда вы представите Европе белорусско-литовскую технику?

Андрюс Боярскис: Я надеюсь, что уже летом мы сможем показать первые модели, собранные на территории Евросоюза. И в дальнейшем мы будем только увеличивать наше производство.