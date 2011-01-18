Андрей Тур: Всплеска цен не произойдет

Директива №4 претворяется в жизнь. План конкретных мероприятий по реализации этого документа будет внесен в Правительство до 1 февраля. Об этом сегодня в Минске заявил заместитель министра экономики Андрей Тур.

Снижение налоговой нагрузки, свобода ценообразования и рынка труда, развитие частной собственности — эти и другие положения сейчас проходят экспертную и юридическую проверки. Сегодня специалисты уверены: инструменты для реализации этих мероприятий есть. А свободный рынок на инфляцию не повлияет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Всплеска цен не произойдет. Будут достаточно активно включены механизмы антимонопольного регулирования, которые не позволят раскручивать ни механизм цен, ни доминировать на рынке.

Вы конкурируете на одном рынке и видите, что ваши коллеги «поигрывают», значит, вы можете на них подать в суд по системе антимонопольного законодательства, и уже судебная система будет разбираться, как вы конкурируете.