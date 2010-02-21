Андрей Тур: В ближайшее время будет принят план по дальнейшей либерализации экономики

Представителей иностранных компаний, желающих развивать свой бизнес в нашей стране, готовы проконсультировать в специально созданном при Правительстве Беларуси Консультационном Совете.
Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
В этом году мы поставили себе достаточно амбициозную задачу – войти в тридцатку. В ближайшее время будет принят план по дальнейшей либерализации экономики. Это будет шаг к тому, чтобы инвестиционный климат не просто улучшился, а пошли бы прямые инвестиции.