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Андрей Тур: В ближайшее время будет принят план по дальнейшей либерализации экономики

21 февраля 2010 14:25
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Беларусь намерена войти в тридцатку стран мира с самым привлекательным бизнес-климатом.

Представителей иностранных компаний, желающих развивать свой бизнес в нашей стране,  готовы проконсультировать в специально созданном при Правительстве Беларуси Консультационном Совете. 

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
В этом году мы поставили себе достаточно амбициозную задачу – войти в тридцатку. В ближайшее время будет принят план по дальнейшей либерализации экономики. Это будет шаг к тому, чтобы инвестиционный климат не просто улучшился, а пошли бы прямые инвестиции.

# Экономика

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