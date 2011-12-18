Андрей Тур: Мы и ментально, и идеологически, и технологически не научились экономить

Один из участников и, наверняка, один из организаторов большого экономического совещания, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Андрей Николаевич Тур ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Лозунг дня — импортозамещение. Это значит, что мы должны производить товары, которые по качеству не уступают заграничным или более дешевые для белорусского потребителя?

Андрей Тур: Я сказал бы так, мы должны производить те товары, которые можем производить и можем производить эффективно.

Чтобы, в том числе и зарплата росла у людей. И Президент говорил, что в следующем году зарплата должна вырасти. Как импортозамещение и зарплата связаны?

Андрей Тур: Напрямую. Первое — если потребности внутреннего рынка растут, то мы должны их заполнить. Это рост производств. Если мы готовы и для нас представляет интерес наша продукция конкурентоспособная, то мы должны не только произвести на внутренний рынок, но еще и большое количество произвести на экспорт. Тогда производство еще больше возрастет — зарплаты станут еще больше.

Растет зарплата, Андрей Николаевич, — растут потребности у людей. Мы знаем, что те, у кого больше денег, может быть, ошибочно, а может, и осознанно выбирают товары более дорогие и заграничные. Я в начале программы уже сказал, что галстук у меня не белорусский, рубашка тоже не белорусская, костюм, правда, белорусский. А вот у Вас, если на Вас посмотреть…

Андрей Тур: А у меня как раз из этой гаммы все белорусское: галстук у меня белорусский, рубашка у меня белорусская, костюм у меня тоже белорусский.

Часы импортные.

Андрей Тур: Часы импортные.

Но в народном то хозяйстве совсем не такая пропорция. Импорт — 75% от ВВП.

Андрей Тур: Но это складывается из структуры того, что мы производим, и из структуры того, что мы фактически продаем. В структуре того, что мы производим, практически три четверти — это энергоресурсы (природные ресурсы, комплектующий метал), которые по цепочке мы импортируем. А цены на все виды этих ресурсов за последние лет пятнадцать — двадцать выросли более чем в пять раз.

Неделю назад Президент на съезде БРСМ сказал, что каждые пять лет у нас наступает какой-то финансовый кризис из-за того, что валютная стоимость наших товаров, проданных, меньше, чем стоимость энергоносителей. Так все из-за энергоносителей опять, да?

Андрей Тур: Будем говорить так, не только из-за энергоносителей. Есть целый ряд и других составляющих. Это и импорт, так называемый, которого у нас, в общем-то, никогда не было, — это продовольственные товары, которые мы никогда не производили, целый ряд других вещей. Но главная задача, конечно, в этом плане — это то, что мы и ментально, и идеологически, и технологически, что немаловажно, не научились экономить. Та самая главная, первая, основная задача, которую глава государства сегодня поставил, — экономить, экономить и экономить — это, пожалуй, самый ключевой момент. И, конечно же, мы должны научиться хорошо продавать нашу продукцию с точки зрения того, что «да, ресурсы, понятно, для наших технологий, но сами технологии мы должны использовать таким образом, чтобы то, что мы имеем, даже то небольшое, что мы имеем, и то, что мы перерабатываем, должны обладать очень глубокой степенью переработки». То есть добавленная стоимость должна быть высокой. Чем выше добавленная стоимость, чем выше продуктивность на единицу затрачена (киловатты в час, тонны нефти или литры, тысячи кубов газа), чем больше мы произведем, тем больше мы продадим, тем больше у нас будет возможность сокращать вот эту импортозависимость и снижать импортоемкость валового внутреннего продукта.

Для этого необходимо какое-то время, правда?

Андрей Тур: Естественно.

И вот за счет того, что мы договорились о более низких ценах на нефть и газ, позволит нам выиграть это время?

Андрей Тур: Ну, нам, по крайней мере, судьба такой шанс предоставляет. И для нас будет очень важно вот эти два-три года — глава государства сказал четыре, а потом мы от всего избавимся — решить эту проблему стратегически. Что мы будем делать?

От энергоносителей мы не откажемся, да?

Андрей Тур: Нет.

Скажем, — я специально посмотрел цифры, — холодильники на 30% из импортных деталей, стиральные машины — на 40%, макаронные изделия — 55%. Ну, ладно, твердые сорта пшеницы у нас в недостаточном количестве произрастают. А винтики, гаечки, компрессоры сможем мы научиться их делать? Или не стоит этого делать?

Андрей Тур: Все, что производить мы можем сами и выгодно, надо производить, укреплять здесь специализацию, углублять переработку. Глубину, так сказать, всех последующих шагов там, где мы можем и получаем больше и больше добавленной стоимости, с точки зрении формальной экономики надо производить, потому что, произведя это с высокой степенью добавленной стоимости, и продав эту конкурентную продукцию на экспорт, и получив валюту, мы за счет покупки этой валюты можем компенсировать то, чего у нас нет, и то, что мы производить не можем вообще, и то, что нам на каком-то этапе производить невыгодно.

Если Вы помните, премьер-министр в первый день семинара начал свой доклад с того, что, к сожалению, в двадцатом веке не решены три главных экономических вопроса. Первый вопрос, о котором сказал Мясникович, — доли государственной и частной собственности. Так, может, нам стоит увеличивать долю частной собственности, потому что мы знаем, что участников всегда и экономия больше, и рабочие работают более эффективно?

Андрей Тур: Глобально, концептуально проблема соотношения государства и рынка была. Есть и будет всегда. То есть наши экономики, как бы мы не хотели, развиваются циклично, развиваются под воздействием как внутренних факторов цикла, так и тех факторов, которые циклически влияют на экономику извне. Поэтому каждый период времени будет пояс своего оптимума.

Все равно мы частников боимся почему-то.

Андрей Тур: Все равно будет увеличиваться доля государства в один период, а в другой период она будет сокращаться. Сейчас, конечно, ситуация такова, что у нас доля частного сектора ниже, возможно, того оптимума, которого бы хотелось. Но здесь нужно сразу ответить на вопрос «Почему?». А это исторически сложилось, и за двадцать лет это быстро не переделать. У нас была, есть и остается доля очень крупного индустриального производства. И как показывает практика, без государственного регулирования, без участия государства, особенно в условия трансформации, особенно в условиях необходимости поддержки как раз конкурентоспособности, в первую очередь, для выхода на внешние рынки без такой помощи государства и такой роли государства не обойтись. Проблема частного сектора в основном состоит сегодня в том, чтобы служить с точки зрения и проблем субконтрактации, — это проблема, когда крупное предприятие, занимается стратегическим направлением своего развития. То, что может сделать средний бизнес, и то, что он должен сделать с точки зрения кооперационных связей, это увеличение доли за счет этого. И, конечно, там, где речь идет о сфере услуг, широчайшего спектра индивидуальных услуг высокого качества. Вот здесь, так сказать, ниши для малого частного бизнеса неограниченны. Но опять возникает всегда вопрос — кредиты, финансовое обеспечение, финансовая инфраструктура. Понятно, что частному сектору в условиях такого роста цен, ставки рефинансирования, которая сложилась на сегодняшний день, конечно, сложно сейчас очень быстро развиваться.

Налог на прибыль у нас самый высокий среди окружающих нас стран — 24%.

Андрей Тур: Сейчас принято решение, и мы будем иметь совершенно другой налог на прибыль.

Мы слышали, что было озвучена предположительная цифра 18%. Это возможно?

Андрей Тур: Это возможно. Здесь с учетом стимуляционных начал, потому что мы чаще всего видим в налогообложении, так сказать, фискальную функцию, хотя она во многом должна также существенно играть стимулирующую роль. Вот 18%, если бюджетообразование это позволяет, то это очень хорошая стимуляционная мера для субъектов хозяйствования, в первую очередь для малого бизнеса.

Правительству до 15 декабря Президент поручал разработать, наверное, уже последний вариант или последний план экономический на следующий год. И какие-то цифры уже и сам Президент озвучивает, говорит, что 105% темпов роста ВВП на следующий год заложены.

Андрей Тур: Да.

Какую инфляцию следует ожидать при таком росте ВВП?

Андрей Тур: Инфляция озвучена.

Назовите мне. Какая инфляция.

Андрей Тур: Инфляция предполагается в пределах 19–22%.

Я почему спросил? Я помню, что в середине года, когда началась вся эта экономическая катавасия, извините, вы говорили, что инфляция к концу года может составить 33–39%, а она уже 100%. Андрей Михайлович, есть какие-то вещи, которые мы не можем спрогнозировать на будущий год?

Андрей Тур: Нет, таких вещей фактически нет. Прогноз ведь можно по-разному построить. Вопрос заключается в том, какие меры и какие акценты вы делаете при реализации этого прогноза, потому что, скажем, на сегодняшний день антиинфляционные меры — это меры, основополагающие с точки зрения необходимости сбалансированности экономики. И поэтому основные шаги — это подключение всех возможных инструментов монетарного регулирования, в первую очередь, антимонопольного регулирования, которые должны контролировать цены со стороны инфляции издержек, потому что здесь вопрос стоит о том, что производитель, ведя себя таким образом, что закладывает очень серьезные инфляционные ожидания, свои риски, свои инфляционные ожидания, закладывает в потенциальную цену. Второе — это ситуация, связанная, хотим мы или не хотим, с ценообразованием на газ и нефть.

Андрей Николаевич, Вы сказки давно читали? Не рассказывали, а читали?

Андрей Тур: Я их постоянно перечитываю. Иногда и себе тоже, потому что в славянских сказках очень много поучительного.

Это без подвоха, а то я вижу, что Вы насторожились. Есть такая сказка, я вспомнил, «Андрей всех мудрей». Вот Вы пришли в Администрацию Президента на должность замглавы Администрации, который курирует экономический сектор, заменив Андрея Кобякова, которого называли и сейчас, наверное, называют главным экономистом страны. Андрей Кобяков, Андрей Тур. Вы ведь хорошо в экономике разбираетесь. Сколько Вы лет в Министерстве экономики проработали замминистра?

Андрей Тур: 16 лет.

А, когда Вы пришли в Администрацию Президента, мы видим Вас на экранах за спиной Президента, Вы другими глазами на экономику посмотрели?

Андрей Тур: Ну, что значит «другими глазами»?

Тут же больше политики, больше политических задач.

Андрей Тур: Правильно. Глава государства как раз обозначил, что Администрация — орган больше всего политический. Конечно, вопрос именно стратегического порядка, который стоит перед нами, — очень четкий, скрупулезный, честный, системный анализ того, что происходит, это выработка соответствующих рекомендаций, это отслеживание тех решений, которые приняты, и контроль над этими решениями.

Андрей Николаевич, возвращаясь и к планам на следующий год, и к импортозамещению. Это, конечно, вещи из области экономики, но не слишком ли мы их политизируем, как Вам кажется?

Андрей Тур: Я думаю, что как раз наоборот. К сожалению, мы давно уже даже такой наукой, как политическая экономия, мы занимаемся экономикой, экономикой, экономикой. Политическая экономия ушла на второй план, хотя мы очень четко должны представлять, я думаю, что то наследие теоретическое, которое у нас было энное количество лет назад, было не таким уж ошибочным, потому что в очень многих западных университетах (и в скандинавских, и в германских, и во французских, и в британских) полным ходом изучается политическая экономия, поэтому они очень четко понимают как принципы формирования экономикса на микро-, макро- и мегауровне, так и принципы формирования политической экономии.

Это Вы уже как преподаватель.

Андрей Тур: Это я уже как преподаватель немножко.

Я Вас увел в другую сторону. Последний вопрос я Вам задам. Я нашел информацию. Не нашел, она была опубликована. В середине года Forbes назвал 10 самых худших экономик мира. Там есть Кыргызстан, пусть простят нас наши коллеги по СНГ, Армения и Украина. Беларуси нет в числе десяти самых худших экономик. Это значит, что у нас еще не все потеряно?

Андрей Тур: Я думаю, при всех возможных желаниях Forbes включить нас в эту десятку у них просто не было никаких объективных для этого оснований.