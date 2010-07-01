Андрей Кобяков: Республика Беларусь заканчивает процедуры, связанные с таможенным кодексом Таможенного союза

Белорусская сторона готова стать частью Таможенного союза, если он будет работать без изъятий и ограничений.

Вопрос — насколько к этому готовы Россия и Казахстан. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков в Гомеле.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

С 1 июля 2010 года российская сторона, судя по их заявлениям, и казахстанская сторона вводят на своих территориях действие таможенного кодекса Таможенного союза. Республика Беларусь пока заканчивает процедуры, которые связаны с соответствующим прохождением этого законодательства у себя в стране. Я хочу сказать, что какого-то радикального изменения, даже при введении таможенного кодекса Таможенного союза, у нас не произойдет. Поскольку таможенный кодекс Республики Беларусь и таможенный кодекс Таможенного союза — это фактически достаточно близкие документы друг к другу. Мы считаем, что любой таможенный союз в конечном счете должен быть без изъятий и ограничений. Вопрос, насколько к этому готовы стороны в данный исторический момент. Белорусская сторона готова.