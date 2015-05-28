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Андрей Кобяков примет участие в заседаниях Совета глав Правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в Казахстане

28 мая 2015 10:21
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Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси направился в Казахстан. Андрей Кобяков примет участие в заседаниях Совета глав Правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

На обсуждение вынесены документы, регламентирующие сотрудничество в сфере экономики и инноваций. Предполагается рассмотреть причины изменения динамики взаимной торговли в границах Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Будут озвучены и предложения по наращиванию объемов взаимного товарооборота государств-членов Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Евразийский союз

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