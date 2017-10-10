Андрей Кобяков: предусмотрено финансовое оздоровление 35 сельхозорганизаций

Новости Беларуси. Как восстановить платежеспособность и разобраться с кредиторами. О судьбе проблемных сельхозпредприятий 10 октября говорили в Совете Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, подводили первые итоги реализации соответствующих указов главы государства. Ими определены предприятия, которые могли быть финансово оздоровлены через досудебные процедуры, и организации, которые попали в область судебных решений. То есть банкротство. Тем не менее такие организации не ликвидировали. Их реорганизовали. В результате за полугодие платежеспособность восстановили уже три десятка сельхозорганизаций, а еще более ста улучшили финансовые показатели.