Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства

Сегодня регион Восточной Африки представляет собой динамично развивающийся рынок. В этой связи Беларусь готова предложить свои передовые технологии, оборудование и услуги. Это может быть помощь как в сельском хозяйстве, так и строительстве местной инфраструктуры или вопросах экологии.

Наша страна также заинтересована в обеспечении жителей региона молочной продукцией, консервами, детским питанием и другими продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы надеемся, что ваш визит в нашу страну заложит необходимый фундамент, на основе которого будем выстраивать взаимодействие с деловыми кругами Республики Кения в духе взаимного партнерства.

«Самир групп» объединяет 15 компаний, которые более 30 лет работают в Восточной Африке по широкому спектру направлений, включая сельское хозяйство, финансы, автомобильную промышленность, строительство, торговлю. Их годовой оборот – более миллиарда долларов.