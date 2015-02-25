Андрей Кобяков: Экономическая политика может быть смягчена в Беларуси во втором полугодии

Новости Беларуси. Экономическая политика может быть смягчена в Беларуси во втором полугодии. Своевременность выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы не подвергается сомнению. Об этом заявил сегодня на заседании 6-ой сессии Палаты представителей премьер-министр.

Андрей Кобяков представил Программу деятельности Правительства парламентариям.

Документ включает несколько основных принципов. Среди них экономическая стабильность, диверсификация экспорта и гибкое реагирование на внешние факторы. А также несколько сценариев развития страны исходя из конъюнктуры рынка. В частности, цены на нефть и курса российского рубля. Для каждого из них разработаны свои меры балансировки.

Валерий Бороденя, депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

В условиях такой вариантности, вариативности, как любят говорить экономисты − волатильности рынка, я думаю, мы будем вынуждены пересмотреть бюджет. Хотелось бы, чтобы сохранилась социальная направленность. И в общем-то те достижения, которые у нас есть в социальной сфере, в образовании, в медицине, чтобы мы все-таки планку не опускали, а попытались ее поддержать на том же уровне.

На заключительном заседании 6-ой внеочередной сессии депутаты также рассмотрят протокол, изменяющий сроки начала эксплуатации энергоблоков белорусской АЭС. Ранее введение в строй первого энергоблока атомной электростанции должно было состояться в 2017 году, а второго — на год позже. Теперь эти сроки смещены на 2018 и 2020 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.