Андрей Харковец о приватизации: По ряду проектов у нас есть интересные предложения инвесторов, в том числе и российских

Когда кому-то не совсем хорошо, всегда найдутся те, кто не прочь на этом заработать капитал: политический или финансовый. Российский вице-премьер Алексей Кудрин на неделе вновь повторил строки из старой песни о главном. В течение последнего месяца российский чиновник упорно призывает белорусов обвально приватизироваться.

Аркадий Дворкович, помощник Президента Российской Федерации:

Та помощь, которую Россия окажет, должна помочь стабилизировать ситуацию, но, конечно, многое зависит от того, насколько последовательно будет проводиться экономическая политика Белоруссии.

В чем на их российский взгляд заключается эта последовательная политика с каждым днём всё очевиднее. На этот раз намекал помощник российского Президента. Уже позже — ещё одно интересное заявление. «Россия готова помогать Белоруссии, но на понятных условиях, небезвозмездно, заявил журналистам высокопоставленный российский источник».

То, что белорусские предприятия давно лакомый кусок для российских лиц заинтересованных — для большинства уже давно никакой не секрет. Но теперь, судя по всему, появился повод говорить об этом открыто. Беларусь сейчас справляется с проблемами и рассчитывает в этом на помощь России. А тем временем в России буквально во вторник совещались по бюджету на ближайшие годы. Но российский министр финансов видимо уже записал белорусский бюджет в бюджет российский и вместо того, чтоб комментировать второй, заговорил о первом. Причём совсем не в контексте кредита ЕврАзЭС. А в том контексте, что мол, общий объём приватизационных активов в Беларуси за 3 года должен составить 7,5 миллиардов долларов. Кто читает и смотрит новости — не удивился. Ведь ещё в начале месяца господин Кудрин намекал: как, кем и как быстро нам нужно приватизироваться.

Алексей Кудрин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации:

Два года назад Беларусь поставила задачу стать самой инвестиционно привлекательной страной, для чего предлагала приватизировать некоторые государственные предприятия. Мы это только приветствуем.

Судя по всему, теперь министр финансов России начал говорить откровенно. Правда то, о чём все и так давно догадывались. По его логике и заявлениям, Беларуси уже сегодня нужно составить списки суперраспродажи госпредприятий на ближайшие три года. Названия этих предприятий тоже знает каждый — от Беларуськалия до нефтехимии. И хотя не так давно в Минске российский вице-премьер как бы оговаривался: мол, приватизировать то может кто угодно, для любого кто читает между строк, этот российский намёк на русский след оказался понятен. Тем более, намёки эти мы слышим не первый год.

5 октября 2009 года:

Глава российского Минфина признал, что правительство Беларуси на 90% выполняет программу реформ, сформулированную совместно с МВФ. «За рамками остается только то, что относится к двусторонним отношениям России и Беларуси».

С тех пор прошло три года, а что по-прежнему остаётся «за рамками», которые так тревожат главного казначея Всея Руси — догадаться снова несложно. Впрочем, уже в пятницу это «несложно» стало и вовсе «ненужно». Российский вице-премьер, говоря о выделении кредита Беларуси из Антикризисного фонда Евразэс, показал на ком горит шапка. Заявив откровенно, что: «Приватизация крупных белорусских активов является условием предоставления кредита ЕврАзЭС».

Алексей Кудрин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации:

Не проводить приватизацию — это означает не получить эту валюту и тем самым не решить этих проблем, белорусских проблем. Поэтому, конечно, это входит в условия предоставления кредита.

Такое обоснование собственной позиции эксперты уже назвали по меньшей мере странным. Ведь и приложение к договору, и программа действий белорусского правительства, которые для выделения кредита должны согласовываться с Антикризисным фондом ЕврАзЭС, не содержат никаких цифр, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Там лишь прописываются общие меры. Эту же мысль подтвердил в тот же день в своём комментарии министр финансов Беларуси Андрей Харковец.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Сегодня на совещании по актуальным экономическим вопросам Президент Республики Беларусь в очередной раз напомнил Правительству о своих требованиях к процессу приватизации. Процесс приватизации должен быть открытым, прозрачным и максимально выгодным для Беларуси. Речь прежде всего шла о том, что продажи за бесценок наиболее ликвидных белорусских объектов, даже в трудное для страны время, не будет. Но это не означает отказа от приватизации как таковой.

В ходе переговоров о выделении кредита по линии ЕврАзЭС разговор не шел о приватизации конкретных предприятий как одного из условий выделения кредита. Мы говорили о приватизации как об одном из инструментов наращивания международных резервных активов.

По ряду проектов у нас есть интересные предложения инвесторов, в том числе и российских. Мы над ними работаем. Но на тех принципах, о которых сегодня напомнил Президент.

То, что восточнее Беларуси теперь наконец начали говорить то, что думают, убедило окончательно — речь и в этот раз идёт совсем не о помощи ЕврАзЭС для Беларуси, а скорее о прагматичных интересах в нашей стране некоторой части российской политической и экономической элиты. Ведь и в Госкоме по имуществу на неделе подтвердили: они не в курсе планов Кудрина и К. А вот по их плану в 2011 думают продать принадлежащие государству акции 180 ОАО. И плана по сумме поступлений от приватизации им не доводилось. Зато какой план доводится отдельным российским СМИ — вполне понятно.

Программа «Вести», телеканал «Россия»:

Как считают эксперты, что подобного кризиса Белоруссия могла бы избежать, если бы состоялся переход на единую валюту с Россией.

Это снова не похоже на случайность, и это снова нельзя не заметить. Это снова то, что называют «информационной войной». Это когда факты передёргивают, цифры преувеличивают, фото и видео избирательное, а о чём то и вовсе умалчивают. Своими паникёрскими сюжетами и статьями с заголовками вроде «Белорусская экономика бьётся в агонии» и «Зайчик допрыгался» вокруг ситуации в Беларуси снова создают ареол ужаса. И снова понятно, кто эти СМИ содержит, а значит и заказывает эту музыку. Как и понятно, зачем. Ведь там никто не покажет белорусского Президента, который проводит совещание или замминистра экономики, который говорит об увеличении с 1 июня пенсий. Зато покажут и скажут другое.

Павел Потапейко, политолог:

Такое активное разжигание паники по неведению, можно было бы как-то еще понять в исполнении тех СМИ, у которых нет здесь аккредитации, нет точки опоры, нет корреспондентов. Но когда это СМИ, которые давно здесь работают, и настолько безответственно освещают ситуацию, создавая апокалиптические настроения в стиле «Киркоров повесился, Пугачева сошла с ума, а в Беларуси конец света» — ну извините, это ни в какие ворота не лезет.