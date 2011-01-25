Андреас Расенко, предприниматель (Германия): Белорусская водка по качеству — одна из лучших в мире

В Берлине проходит международная агропромышленная выставка. Ее главная тема — обеспечение продовольственной безопасности. На этой выставке была представлена продукция и белорусских предприятий. В Европе еще не утихли страсти по диоксиновому скандалу. И пока в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по этому вопросу, на выставке в Берлине немцы обходят стороной стенды своих производителей.

Мероприятие началось с международного агропромышленного форума, на котором случилась неприятная дискуссия. Германия возмутилась тем, что в последнее время резко сократились поставки зерна из стран СНГ. В ответ Берлину напомнили о диоксиновом скандале.

Диоксиновый след на выставке невозможно не заметить. Сельское хозяйство Германии несет огромные репутационные и финансовые потери. Убытки отрасли оцениваются в 100 с лишним миллионов евро. В Германии объявили ограничение на продажу продуктов из свинины. А многие жители страны вынуждены были стать вегетарианцами.

Корреспондент СТВ:

Как понять: есть ли диоксин в том мясе, которое я сейчас ем?

Рольф Бартельс:

Никак вы его на вкус не ощутите. А заметите лет через 20-25, когда будет уже поздно.

Стенды из Германии посетители обходят стороной. Однако даже таким осторожным немцам «диету» на выставке соблюдать не приходится. В этом году она собрала рекордное количество участников — более 57 стран, в том числе и Беларусь. Продукция белорусских предприятий не оставила придирчивых европейцев равнодушными. Не покидая Германии, говорят посетители, они будто побывали в Беларуси.

Андреас Расенко в бизнес-кругах Германии уже около 10 лет. Предприниматель уверен, что белорусская продукция — отличный пример сочетания параметров качество-цена, и должна быть шире представлена на Европейском рынке.

Посетитель выставки:

То, что мы уже успели попробовать у белорусского стенда, нам очень понравилось. Я считаю, что белорусские продукты должны быть шире представлены на европейском рынке.

Андреас Расенко в бизнес-кругах Германии уже около 10 лет. Он уверен, что белорусская продукция наилучшим образом сочетает в себе параметры цена-качество и должна быть шире представлена на европейском рынке.

Андреас Расенко, предприниматель (Германия):

Белорусская водка по качеству является одной из лучших в мире. Нам бы хотелось попытаться продвинуть белорусские товары на территорию Западной Европы и США, может, в Англию и Китай. Будем смотреть, как дальше будут идти дела.

Николай Белко, генеральный директор ликеро-водочного завода:

К нам стоит очередь из немецких коммерсантов, чтобы переговорить, заключить договора. Мы с оптимизмом смотрим на нашу работу здесь и, я думаю, и в следующем году будем смотреть также. Перспективы, наработки и, главное, конкретные дела уже есть.

Несмотря на заявление немецкой стороны о том, что ситуация с диоксином полностью под контролем, в это трудно поверить. Никто не может гарантировать отсутствие диоксина в животноводческой продукции германского производства. Ведь масштаб распространения отравленных продуктов может быть большим, чем считается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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