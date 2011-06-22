Анатолий Рубинов и Игорь Карпенко встретились с белорусскими рабочими на предприятиях

Председатель Совета Республики Анатолий Рубинов встретился с трудовым коллективом гродненского предприятия по переработке молока.

Предприятие уверенно стоит на ногах, коллектив работает в три смены. Продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и широко экспортируется. Вопросы, которые интересовали работников предприятия касались экономической ситуации в стране и предпринимаемых мер.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Люди относятся с пониманием. Вот человек работает на предприятии, он здесь живёт, отдаёт свой труд здесь, он участвует в создании чего-то. Он болеет за это дело. Люди трудовые всё хорошо понимают. Они понимают, что всё, что у них есть, всё зависит от них. Что своими руками создали, то и будет. Да могут быть там какие-то удобства, неудобства в плане правил которые существуют, законов, которые существуют. Но это дело наживное.

А на вопросы сотрудников одного из частных столичных предприятий ответил депутат палаты представителей Игорь Карпенко. Сегодня здесь трудится более двухсот высококлассных специалистов. Они производят уникальную сканирующую технику, которая расходится по всему миру.

Игорь Карпенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предприятие работает, оно видит перспективы развития, люди загружены работой. Это говорит о том, что нам по плечу выйти из тех кризисных явлений, которые есть. Мне кажется, если бы было больше таких предприятий и руководителей, которые думают на перспективу, видят, как надо грамотно решать вопросы, связанные и с организацией производства, и с обеспечением жизнедеятельности трудового коллектива, нам меньше бы приходилось на государственном уровне решать проблемы, которые мы сегодня решаем.