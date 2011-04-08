Анатолий Калинин: Мы понимаем, что стоимость энергоносителей, топливной составляющей будет расти

Жилой квадратный метр по цене одной зарплаты. Такого результата ждут от строительной отрасли к концу этой пятилетки. К слову, в программе социально-экономического развития Беларуси прописана конкретная цифра зарплаты недалекого будущего — тысяча долларов США.

Это значит, что семья из двух человек вполне сможет купить однокомнатную квартиру на сорок квадратных метров через три года.

К вопросу формирования цен на жилье в правительстве подходят комплексно. На пресс-конференции сегодня прозвучали несколько интересных мыслей. К примеру, в момент заключения договора с застройщиком ввести фиксированную цену. Таким образом, стоимость квадратного метра до сдачи дома «под ключ» для покупателя останется неизменной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы понимаем, что стоимость энергоносителей, топливной составляющей будет расти, но и ряд других, в том числе организационных мер, будут позволять контролировать ситуацию, чтобы она была доступной, в первую очередь доступной для наших граждан.

На вопросы строительства принято смотреть в тандеме с коммунальными. Здесь уже причинно-следственная связь: что построим, в том и живем. За то же платим. Тарифы в этом году уже выросли. Пропорционально зарплате. Эксперты даже насчитали так называемый «сухой остаток» — минимальная разница этих показателей оказалась в пользу зарплаты. По прогнозам, к концу года тариф может еще немного вырасти. Опять же сработает привязка к стоимости энергоресурсов: нефти и газа. Сегодня же уровень оплаты населением тарифов ЖКХ оценивается как достаточно низкий.

Семья из трех человек два из которых получают среднюю зарплату по республике, на оплату услуг ЖКХ тратит примерно 6% семейного бюджета . Если в такой семье двое трудятся в бюджетной сфере — 7,5%. Семья из двух пенсионеров, проживающих в двухкомнатной квартире — 12%.

Логично, что своего рода страховкой на случай повышения тарифов обеспечат в первую очередь менее защищенные слои граждан. Последовательность: повышение пенсий, и только потом — тарифов — сейчас на правительственном контроле. Оптимизировать систему ЖКХ в целом планируют за счет принципиально новых подходов. Аппарат управления теплом, водой и ремонтом сейчас слишком громоздкий. Порой даже функции коммунальных структур дублируются.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Целая цепочка, настройка — это всё опять ложится бременем на тарифы, которые мы так болезненно воспринимаем. Будут предложены другие формы, которые будут менее численные и менее затратные.

Понятно, что сферы строительства и ЖКХ сейчас одни из самых проблемных. Это показал масштабный мониторинг прошлого года. Он стал индикатором вопросов, пути решения которых сейчас и прорабатываются.