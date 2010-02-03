Амурская область приобретет белорусские комбайны, тракторы и другую сельхозтехнику

В российском Благовещенске сейчас с визитом представители ряда наших промышленных предприятий. В том числе «Гомсельмаша», «Белагромаша», «МАЗа», «МТЗ» и «БелАЗа».

Правительство Приамурья уже определило механизмы финансирования. А белорусы, в свою очередь, предложили наладить в регионе сервисное обслуживание, открыть собственные склады и поставлять запчасти. Подписание соглашения о поставках ожидают в ближайшее время.

Тем временем, «Гомсельмаш» в текущем году на четверть увеличит поставки зерноуборочных комбайнов на внутренний рынок. В приоритетах - модель «Полесье-12-18». Она, по мнению специалистов, одна из самых удачных, созданных на предприятии за последнее время. Для отечественных аграриев изготовят и новые мощные кормоуборочные комбайны. Эта техника составит достойную конкуренцию импортным аналогам и дополнит портфель экспортных заказов. Примерно в полтора раза вырастут поставки машино-комплектов зерноуборочных комбайнов в Казахстан, около 300 единиц техники отправят в Украину. Отметим, машины и агрегаты Гомсельмаша работают на полях более чем 20-ти стран мира, в том числе - в Аргентине, Китае, Иране и странах ЕС.