Американский концерн «Катерпилар» ищет стабильности на белорусском рынке

Автогигант рассматривает возможность совместных производств с БелАЗом и МАЗом.

Сегодня на выездном совещании в Жодино, посвященном по вопросам белорусского промышленного сектора премьер-министр Сергей Сидорский заявил о том, что правительство страны приняло структуру поддержки валообразующих и градообразующих предприятий в условиях мирового финансового кризиса. Встречное требование к производственникам - неукоснительно следовать политике импортозамещения, активнее развивать кооперационные связи и товаропроводящую сеть.

Место для проведения совещания по вопросам развития белорусской промышленности - город Жодино, Белорусский автомобильный завод выбрано не случайно. «БелАЗ» - флагман белорусской экономики. Однако, бренд, названый «Достоянием нации» и входящий в семерку ведущих мировых концернов мира по производству карьерной техники собирается не только из белорусских деталей. А на некоторых предприятиях страны доля импортных комплектующих составляет от 40 до 70%. Сергей Сидорский сегодня четко озвучил требование главы государства: переориентироваться и перевести выпуск комплектующих на собственные заводы. Но при этом не терять кооперационных связей.

Глава правительства подчеркнул, в условиях мирового финансового кризиса открываются «новые ниши». Даже приток инвестиционных ресурсов в производственную сферу Беларуси может прийти с той стороны, откуда, казалось, и ждать не приходится.

Ситуация на мировых рынках стремительно меняется. И то, что еще вчера невозможно было себе представить – реальность сегодня. Сотрудничество нашему «БелАЗу» предлагает один из его основных конкурентов на мировом рынке концерн «Катерпиллер».

Между тем, белорусские предприятия должны активнее искать рынки сбыта. От товаропроводящей сети, маркетинга зависит стабильность работы предприятий, - прозвучало на совещании. Она отвечает сегодня за поступление в страну валюты и должна подкрепляться финансовыми ресурсами. Пока уровень же запасов готовой продукции на предприятиях, в частности, автомобилестроения некритичный. К тому же, белорусские предприятия намерено задерживают отгрузку продукции.

В условиях мирового финансового кризиса белорусская экономика не ставит перед собой задачу выжить. Отечественные предприятия намерены развиваться. В ближайшее время Беларусь должна стать страной с экспортноориентированой экономикой.



