Американские банки установили антирекорд

Список «проблемных» финансовых структур за второй квартал текущего года расширился на треть и составляет 416 названий.

Об этом заявили представители Федеральной корпорации страхования депозитов. Стоит отметить, что совокупные активы банков, испытывающих финансовые трудности из-за кризиса, достигают почти трехсот миллиардов долларов. А вот объем застрахованных средств уменьшился за шесть месяцев с 52 до 13 миллиардов долларов. Очевидно, что все остальные вклады в случае банкротства банков могут попросту исчезнуть.

При этом, статистика показывает, что с начала года в США был закрыт 81 банк, в то время как за весь 2008 год прекратили работу 25, а в 2007 году – лишь три банка.