Американские банки подозреваются в заговоре на рынке золота

The Financial Times цитирует одно из посланий представителя Комиссии к участникам рынка: «Я знаю, что время драгоценно, поэтому моя просьба будет очень простой и понятной. Пожалуйста, ограничьте свои концентрированные короткие позиции на фьючерсном рынке серебра. Это даст более мелким игрокам возможность побороться против мощных рыночных манипуляторов». Такие советы стали очередным жестом недовольства мелких инвесторов в серебро и золото, жалующихся на сговор банков, направленный на занижение цен на драгоценные металлы.
Главным «подстрекателем» газета называет отраслевого эксперта Теодора Батлера, чьи призывы к CFTC разобраться с ситуацией на рынке серебра звучали последние несколько лет. По золоту главным активистом считается Антимонопольный комитет по золоту GATA — некоммерческая организация, основанная несколькими мелкими золотодобытчиками. Они подозревают, что несколько крупных банков установили контроль над непропорционально «короткими», или продающими, позициями в фьючерсах. На нью-йоркской бирже Comex 42% от чистых позиций на продажу серебра приходилось на 4 или меньшее число трейдеров, и как полагает Батлер, это слишком высокая доля. «Цены на серебро искусственно занижены», — утверждает экс-брокер Батлер.
Антимонопольный комитет по золоту, в свою очередь, утверждает, что существует картель банков, торгующих золотом, которые подавляют котировки золота, тайно заимствуя металл у Центробанков и продавая его.
Председатель GATA Билл Мерфи заявил, что не верит, что все золото США находится в хранилищах Федерального резерва: «Мы убеждены, что рынком золота манипулировали на протяжении последних десяти лет».
Цены на золото и серебро удвоились за последние пять лет, тогда как индекс S&Р 500 демонстрировал снижение. За декабрь 2009 года котировки золота достигли рекордной отметки в 1200 долларов за тройскую унцию и с тех пор не сильно опустились. В такой динамике котировок эксперты из GATA видят заговор: если бы цены на золото росли с темпом инфляции, унция стоила бы 2300 долларов, пишет NEWSru.com.