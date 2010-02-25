Американские банки подозреваются в заговоре на рынке золота

Рынок серебра и золота попал под внимание Торговой комиссии по товарным фьючерсам США, она уже объявила, что запланировала заседание на конец марта, чтобы обсудить ограничение спекуляции на рынке фьючерсов на металлы.

The Financial Times цитирует одно из посланий представителя Комиссии к участникам рынка: «Я знаю, что время драгоценно, поэтому моя просьба будет очень простой и понятной. Пожалуйста, ограничьте свои концентрированные короткие позиции на фьючерсном рынке серебра. Это даст более мелким игрокам возможность побороться против мощных рыночных манипуляторов». Такие советы стали очередным жестом недовольства мелких инвесторов в серебро и золото, жалующихся на сговор банков, направленный на занижение цен на драгоценные металлы.

Главным «подстрекателем» газета называет отраслевого эксперта Теодора Батлера, чьи призывы к CFTC разобраться с ситуацией на рынке серебра звучали последние несколько лет. По золоту главным активистом считается Антимонопольный комитет по золоту GATA — некоммерческая организация, основанная несколькими мелкими золотодобытчиками. Они подозревают, что несколько крупных банков установили контроль над непропорционально «короткими», или продающими, позициями в фьючерсах. На нью-йоркской бирже Comex 42% от чистых позиций на продажу серебра приходилось на 4 или меньшее число трейдеров, и как полагает Батлер, это слишком высокая доля. «Цены на серебро искусственно занижены», — утверждает экс-брокер Батлер.

Антимонопольный комитет по золоту, в свою очередь, утверждает, что существует картель банков, торгующих золотом, которые подавляют котировки золота, тайно заимствуя металл у Центробанков и продавая его.

Председатель GATA Билл Мерфи заявил, что не верит, что все золото США находится в хранилищах Федерального резерва: «Мы убеждены, что рынком золота манипулировали на протяжении последних десяти лет».

Цены на золото и серебро удвоились за последние пять лет, тогда как индекс S&Р 500 демонстрировал снижение. За декабрь 2009 года котировки золота достигли рекордной отметки в 1200 долларов за тройскую унцию и с тех пор не сильно опустились. В такой динамике котировок эксперты из GATA видят заговор: если бы цены на золото росли с темпом инфляции, унция стоила бы 2300 долларов, пишет NEWSru.com.