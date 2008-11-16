Американская компания предлагает Беларуси сотрудничество в области изготовления медпрепаратов и оборудования

Эту возможность обсудили сегодня Президент Александр Лукашенко с главой американской компании Дэвидом Смитом и его российским партнером компанией "ИТЕРА". Глава государства заявил, что Беларусь заинтересована в создании на своей территории предприятий по производству медицинской продукции. Президент напомнил, что предприятиям, которые приходят с импортозамещающей продукцией и работают на экспорт в стране оказывается серьезная поддержка.



Компания "Пи эс эс Ворлд Медикал" — лидер на американском рынке в области поставок медоборудования. Ее общий доход — около 2 миллиардов долларов. Компания предлагает более тысячи наименований собственной медицинской продукции. Вся она выпускается на 75 предприятиях в 9 странах мира. Подобное производство компания готова создать и в Беларуси. Об этом сегодня на встрече сообщил председатель правления американской компании Дэвид Смит.



По итогам встречи принято решение, что в ближайшее время Минздрав Беларуси и "Пи эс эс Ворлд Медикал" обсудят возможные проекты. Отечественные специалисты подробно изучат весь спектр предложений американской компании и обеспечат ей доступ на белорусский рынок для участия в тендерах.