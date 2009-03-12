Американская компания «Honeywell» намерена расширять свой бизнес в Беларуси

Об этом было заявлено сегодня на встрече в Правительстве. В Минск прибыл весь руководящий состав компании. Сегодня это одна из ведущих транснациональных корпораций в мире. Её бизнес представлен в ста странах. Основное направление — разработка современных технологий нефтепереработки. 60% мирового производства бензина основано на технологиях этой американской компании. В Беларуси продукция «honey-well» поставлялась на нефтеперерабатывающие предприятия в Мозыре и Новополоцке. На встрече в Минске речь шла и о политических аспектах сотрудничества Беларуси и США. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что экономические санкции Соединённых Штатов в отношении наших предприятий должны быть прекращены.