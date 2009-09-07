Американцы измеряют ВВП из космоса

Американские экономисты разработали критерий, позволяющий из космоса оценивать экономический рост государств, для которых отсутствует официальная статистика или она неполная.

В качестве показателя прогресса или регресса страны исследователи выбрали интенсивность иллюминации городов по ночам. По мнению авторов, потребление любых товаров и услуг в вечернее время требует использования искусственного освещения. Чем больше товаров и услуг доступно гражданам страны, тем больше ее ВВП.

Пользуясь новым методом, авторы работы оценили рост ВВП для африканских стран. Данные об освещенности городов в ночное время за десятилетний период ученые получили от ВВС США, спутники которых фотографируют Землю, составляя прогнозы погоды. Результаты, полученные в ходе работы, заметно отличались от имеющейся статистики, составленной с использованием стандартных методов. Так, для Демократической республики Конго ученые получили значение роста ВВП, равное 2,4% в год. Официальные цифры утверждают, что ежегодно ВВП в этой стране падает на 2,6%. Для ежегодного роста ВВП Мьянмы исследователи получили значение 3,4%, в то время как стандартная оценка дает цифру 8,6%.

Авторы новой работы не утверждают, что их оценка может заменить официальную. По мнению исследователей, разработанный ими способ определения экономического роста может дополнить имеющиеся критерии, передает БЕЛТА.