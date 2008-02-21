Амбициозные экономические планы оказались по силам столице

Большинство предприятий достигло прогнозных показателей, которые для них определили власти города.

В конце прошлого года чиновники поставили предприятиям высокую планку. И потому было принято решение проверять экономическое здоровье Минска каждый месяц. Сегодня на заседании Мингорисполкома была первая такая проверка. Анализ важнейших социально-экономических параметров за январь показал, что город выполнил план практически по каждому пункту.

Выполнение всех прогнозных показателей стало основным критерием определения победителя социально-экономического соревнования районов Минска. Лучшим за 2007-й год стал Фрунзенский район столицы. Премия в награду - 1 тысяча базовых величин. Второе место у Заводского района, третьим стал Советский район.

