А.Лукашенко: Я убежден, что наши НПЗ могут делать и давать больше

Сельскохозяйственная тема первого дня рабочей поездки Президента по Гомельской области продолжилась большим разговором о перспективах в промышленности. А именно в области загрузки отечественных предприятии углеводородным сырьем. Совещание предварило знакомство главы государства с работой Мозырского нефтеперерабатывающего предприятия.

Мощности завода позволяют ежегодно перерабатывать ежегодно 11 млн тонн. нефти. Сегодня производство масштабно модернизируется. Об этом говорит хотя бы сумма запланированных инвестиций на этот год — 528 млрд. рублей.

Уже немало сделано по оздоровлению Мозырского НПЗ, но предстоит еще больше. Отсюда на экспорт идут автобензины, дизельное топливо, керосин, сжиженные газы, многие другие продукты. Вместе с «Нафтаном», МНПЗ в этом году принес чистой прибыли на 151 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла в 1,4%. Это плоды своевременной, уже начатой модернизации на этих двух предприятиях. Например, только из вторичного сырья сегодня получают 665 тонн нефтепродуктов. До конца года эта цифра вырастет вдвое. Завод может похвастаться тем, что здесь начат выпуск бензина стандарта ЕВРО-5. А все дизельное топливо уже соответствует требованиям ЕС.

Ни для кого не секрет, что экономика любой страны зависит от цен на энергоресурсы. Перерабатывая нефть, МНПЗ питает отечественные предприятия доступными энергопродуктами. А бюджет — валютой от продаж за рубеж нефтепродуктов. Чем современнее уровень глубокой переработки нефти, тем больше можно выиграть на этом. При уровне 90% можно не зависеть от поставщика «черного золота» да еще прилично зарабатывать. По словам специалистов это почти гарантия энергетической независимости страны. Кстати, акции завода практически паритетно распределены между Беларусью и Россией. Если нашему государству принадлежит 42,76%, то «Славнефти» — 42,58%. Поэтому введение пошлин на нефть и нефтепродукты ударяет и по российским бизнесменам.

Александр Лукашенко:

Переработка, поставка для внутренних нужд и на экспорт углеводородного сырья, обеспечение углеводородным сырьем нашего государства сродни вопросу быть или не быть Беларуси суверенным и независимым государством. Поэтому это важнейшее направление нашей деятельности, и мы с честью и достоинством, как в сельском хозяйстве, найти из существующей ситуации найти выход. Вернее, нашли. Цель моего приезда на МНПЗ — флагман нашей промышленности — заключается в том, чтобы услышать непосредственно от специалистов — руководителей наших отраслей, что произошло с тех пор, когда Россия поступила с Беларусью в плане обеспечения нас углеводородным сырьем. Из первичных докладов руководителей концерна и завода вижу, что мы выкарабкались из той ситуации, в которую нас поставила Россия в начале этого года.

Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся с Россией «воевать по всем направлениям». Нам не нужны никакие войны и осложнения. Но мы должны исходить из того, что везде должны быть альтернативы, в том числе, и в поставках в страну углеводородного сырья.

В диверсификации поставок энергосырья мы достигли определенных успехов. Есть мощности, чтобы до конца года переработать 4 млн. тон венесуэльской нефти. В следующем году надо выйти на 8-9 млн. тонн. Еще через год на 10 млн. Каракас показал себя очень стабильным и надежным партнером. Кстати, и наши совместное предприятие по осваиванию латиноамериканских нефтяных скважин за 2 года уже получило дивидендов на 104 млн. долларов. Еще 57 млн. ожидаем к конце года. На одной тонне нефти мы зарабатываем 60 долларов, Впереди — выделение еще двух новых скважин. Иметь возможность вести у себя в Беларуси на предприятии обработку «черного золота» на уровне 90% — вот задача на ближайшее время.

Анатолий Куприянов, генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ»:

Сейчас мы работаем с глубиной переработки нефти 75%, это уже достаточно высокий уровень. Осваиваем новые сорта нефти. Можем довести — в жестком режиме — глубину переработки нефти до 80%, используя наши технологии. Следующий этап — через три года — это уже 89-90%. Это уже, конечно, трудоемкая задача, сложная с большими финансовыми вложениями. Но на данном этапе, даже имея предел глубины переработки нефти 80% — это средняя европейская глубина.

Кстати, разница стоимости между нефтью и нефтепродуктами — 40%.Помимо модернизации мощностей, прорабатываются и логистика — альтернативные пути поставок черного золота в Беларусь. Это украинское и прибалтийские направления.

Александр Лукашенко:

Выстроить стратегию на перспективу. Мое мнение: я убежден, что наши нефтеперерабатывающие заводы могут еще напрягаться, они могут делать и давать больше, чем он делают. Но то, что они уже делают сегодня — это заслуживает хорошего к ним отношения т уважения. В трудных условиях им удалось преодолеть эту яму, выйти из ситуации, в которой мы оказались в связи с политикой российского руководства, и надо сказать, что предприятия немало в этом отношении сделали.

Даже если мы сохраним этот уровень, то и будущий год у нас нормально просматривается. Но еще раз подчеркиваю: нельзя рассчитывать только на то, что Россия сохранит к нам хотя бы эту политику. Нам надо продолжать работать на внешних рынках. Прежде всего, по нефти.