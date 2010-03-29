А.Лукашенко: Вы здорово нам поможете в нормализации межгосударственных отношений

Александр Лукашенко поддерживает создание Совета делового сотрудничества Беларуси и США. Об этом Президент заявил на встрече с американскими бизнесменами. В Минск приехали топ-менеджеры десяти компаний из Соединенных Штатов. Это мировые лидеры в области машиностроения, информационных технологий, инвестиционного и юридического консалтинга.

Встречаться с деловыми людьми уже в традиции белорусского Президента. С бизнесменами из разных стран Александр Лукашенко говорит на одном языке — языке бизнеса. Ведь речь всегда идет о взаимном интересе и взаимной выгоде.

В Белом зале — полтора десятка американских топ-менеджеров. Это мировые лидеры в области машиностроения, информационных технологий, инвестиционного и юридического консалтинга. Каждого президент приветствует лично. Но руку дружбы готов протянуть не только бизнесу, но и всей стране. Президент замечает — стремление сотрудничать в сфере торговли и инвестиций может стать тем самым связующим звеном между Беларусью и США. Ведь последнее десятилетие отношения между государствами были в атмосфере «досадной отчужденности».

Александр Лукашенко:

Во-первых, если у вас будет желание, вы здорово нам поможете в нормализации межгосударственных отношений. Это ненормально, когда два цивилизованных государства, когда-то воевавшие по одну сторону баррикад против фашизма, — это актуально в честь 65-летия нашей общей Победы — сегодня находятся по разные стороны баррикад и смотрят искоса друг на друга. Во-вторых, приход американских корпораций — а это всегда высокотехнологичные предприятия, мощные предприятия — приход этих предприятий на белорусский рынок, да и на любой другой, означает не только приток новых технологий, новой школы, но и прогресс в развитии экономики

Экономика должна идти впереди политики. Соединенные Штаты – основной инвестор в Беларуси. США на третьем месте, после России и Литвы, по количеству созданных в республике совместных предприятий. Но интерес далеко не исчерпан. Тем более, что Беларусь намерена войти в тридцатку стран с благоприятным бизнес-климатом. И делает все для этого. Усилия уже оценили. Например, Всемирный банк.

Александр Лукашенко:

Суть и главное содержание нынешней встречи с Президентом – весь белорусский народ и те, кто интересуется этим в Германии, в других странах, увидят и поймут, что Президент за то, чтобы американский бизнес и не только бизнес приходил в Беларусь. И он в этом плане будет пользоваться самой серьёзной моей поддержкой. У нас страна не находится в каком-то катастрофическом кризисе, не опустилась на дно какой-то ямы. Да, мировой финансово-экономический кризис влияет, в том числе, и на ситуацию, которая складывается в Беларуси. Но та экономика, которая у нас существует, в состоянии прокормить 10 миллионов человек, которые есть в нашей стране. Поэтому, нет критической ситуации. В связи с этим, мы не бросаемся на любое предложение, мы любое ваше предложение, в том числе, будем серьезнейшим образом изучать и изучать будем очень быстро, без всяких проволочек.

Интересных предложений немало. Например, косметическая компания ведет переговоры о том, чтобы наладить производство биодобавок, витаминов и косметики.

Панч Прасад, президент компании «U.S. International Trading Corporation»:

Мы знаем, что белорусская экономическая модель успешно проявилась на различных уровнях. Я здесь для того, чтобы проинформировать вас о нашей концепции. Мы готовы создавать совместное предприятие в сфере фармацевтики

Президент призывает не затягивать процесс. Он подчеркнул — поле деятельности в Беларуси для бизнесменов из США самое разностороннее. От строительства авиазаводов, взлетно-посадочных полос, информационных технологий до создания атомных станций.

Дэвид Бэйрон, партнер юридической компании «Greenberg Traurig»:

Другие страны мира будут смотреть, как американские компании инвестируют в Беларусь, и будут развивать здесь свой бизнес. По мере того, как мы будем иметь первый успех, мы будем осуществлять инвестиции в дальнейшем

Известная транснациональная корпорация «Ханивелл» готова навести с Беларусью экономические мосты. Это компания — эксперт в области мировых технологий нефтепереработки. Речь ведут о модернизации нефтехимического комплекса, а также проектах в сфере энергетики. Обосноваться в нашей стране намерена и корпорация «Microsoft».

Эндрю Гафф, управляющий директор и соучредитель американской инвестиционной компании «Siguler Guff»:

Я довольно цинично отношусь к заявлениям политиков, но я вижу, что те шаги, которые сделаны по изменению законодательства и созданию благоприятного инвестиционного климата, особенно в Парке высоких технологий, действительно работают. Могу сказать, что Беларусь уже опередила Россию в сфере программных разработок, мы рады, что работаем в Беларуси

Александр Лукашенко:

Беларусь находится в центре Европы. Если вы хотите, если вы заинтересованы в этом рынке — приходите, вам будут созданы самые благоприятные условия. Но об этих условиях мы готовы сказать каждому, пришедшему со своим проектом, вплоть до того, что у нас есть наверное неплохая практика: если у вас есть необходимость требования, я готов по каждому вашему проекту подписать специальный указ, который предоставит определённые преференции и где будут оговорены обязательства сторон.

Объединить бизнесменов Беларуси и США должен Совет Делового сотрудничества. Его создание – инициатива американской стороны. Белорусский президент идею поддержал. Поддержать готов и любое белорусско-американское производство.