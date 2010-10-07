А.Лукашенко: Вы спросите у президента, что там будет? Какой дефолт?

Уборку картофеля в стране должны завершить в конце следующей недели. Еще одна важная задача — сохранить национальный продукт, ведь весной на продаже клубней можно хорошо заработать. Это отметил Президент, посещая Копыльский район. Здесь на примере сельхозпредприятия «Старица-агро» главе государстве доложили о ходе осенне-полевых работ.

Хозяйство «Старица-Агро» рядовым не назовешь. Хотя еще не так давно это был обычный колхоз с поэтичным названием – «Новый свет». Но свет на горизонте сельчане увидели только с приходом сюда нового руководства. И сейчас хозяйство на слуху. Не раз отмечено на «Дожинках».

Александр Лукашенко:

5 миллиардов от картошки? Картофель окупит весь твой шлейф машин и все, что было в прошлом году. Вот так все должны считать: вложил — сумма, окупаемость. Двойная-тройная окупаемость за один сезон. И о чем народу сегодня беспокоиться? Вопрос — дефолт. Народ не выговаривает такие матерные слова. Вы спросите у президента, что там будет? Какой дефолт? Дай Бог, чтобы нам в будущем с хлебами не подвело. А так у нас отличный год — вот и весь дефолт. Когда есть, что поесть, детей накормить — а в школах и садах их накормят — вот и весь дефолт. И тут нас не всковырнешь.

Дела в «Старице-Агро» идут неплохо. Сельчане руководителя хвалят, зарплату получают регулярно. Средняя – около 700 тысяч. За девять месяцев продукции произведено примерно на 18,5 миллиардов рублей. Несмотря на жаркое засушливое лето – это даже больше, чем в 2009-ом.

Александр Лукашенко:

В течение трех-четырех дней заканчиваем уборку картошки в стране. Три дня — на силос кукурузу. До десяти дней для уборки зерна кукурузы на семена. И останется у нас свекла, которую мы спокойно уберем.

Зерновые, говорят, здесь убрали буквально за неделю. В крепком хозяйстве сильный и машинный двор. Ко всему подход хозяйский. Получить прибыли удалось более чем на миллиард рублей. Продавать стали даже собственные элитные семена картофеля.

Картофель в хозяйстве на вес золота. Рентабельность – 140%. Здесь научились выращивать его по интенсивной технологии. Две тысячи тонн нового урожая идет только на экспорт. В момент нашего приезда у хранилища грузились фуры. Как оказалось – в Татарстан. Белорусский картофель в соседней России в цене: готовы забирать товар прямо с поля.

Марс Гатин, представитель предприятия «Татплодовощпром» (Татарстан, Россия):

Два месяца работаем над белорусской картошкой — приехали 17 августа и заключили договоры с Бресткой, Гомельской, Могилевской, Минской областями. Со всех областей вывозим картошку в Татарстан: ежедневно отгружаем 500-800 тонн.

За «Старица-Агро» давно закрепился статус элитхоза. В этом году здесь планируют собрать более 8 тысяч тонн второго белорусского хлеба. Урожайность — 410 центнеров с гектара. Даже не специалисту понятно — это прилично.

Лидия Дорошевич, агроном-картофелевод ОАО «Старица-Агро»:

Уродила картошка в этом году, погодные условия помогли. Картофель идет на Татарстан — в Казань каждый день отправляем 3-4 фуры.

Главное – не только вырастить, но и сохранить урожай. На этом не раз акцентировал внимание глава государства во время рабочих поездок по регионам. В «Cтарица-Агро» уже есть три хранилища. Правда, модернизация пока коснулась только одного. Зато, здесь – все показательно. Для картошки — свой микроклимат.

Владимир Рудаковский, директор ОАО «Старица-Агро»:

В этом году сделали реконструкцию одного хранилища. Будем хранить 2,5 тысячи тонн с воздухообдувом, с микроклиматом, компьютерным досмотром.

Президент сегодня дал поручение в хозяйствах использовать все возможности для хранения урожая. В ход могут пойти любые незадействованные сельскохозяйственные помещения. Запасы овощей можно перевозить также в хранилища крупных городов.

Александр Лукашенко:

Все затраты, которые вы понесете по перевозкам, окупятся. Потому что если сегодня продовольственный картофель дорого стоит, то семенной будет в три раза дороже. Если они не посеют в будущем году картошку, у них ее вообще три года не будет. Поэтому будут закупать семена, семеня будут стоить дорого. Вы м лихвой компенсируете эти перевозки.

Сегодня главе государства на импровизированной выставке показали и возможности современных перерабатывающих предприятий области. Производить со знаком качества здесь могут все: от натуральных соков и консервов до детского питания. Продукция пользуется спросом. А как известно, сильное производство дает толчок и развитию социальной сферы. Так, к примеру, в «Старица-Агро» есть уже и свой стоматолог. А детей в школу возит специальный автобус.

Александр Лукашенко:

Вот то, что мы должны будем доделать в следующей пятилетке по программе возрождения села. Это же детали: автобус — дети не должны быть проблемой для родителей, особенно на селе. Вот это мы должны дошлифовать в следующей пятилетке и достроить агрогородки там, где мы этого не сделали, и где вы занимались показухой и не все сделали. Это немного, но это мы должны доделать. Чтобы в деревне у нас человек жил, растили детей и был абсолютно спокоен за их будущее.

Алеся Высоцкая, Алексей Адашкин, Александр Горощенко , Николай Сенчило и Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.