А.Лукашенко: Все окажутся в равных условиях работы

Назвав сегодняшнее событие судьбоносным, Александр Лукашенко на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что странами сделан и крупный исторический шаг.

На итоговую пресс-конференцию главы государств вышли в хорошем настроении. Надо, сказать, что идея, на которой настаивала Беларусь – скорейшее формирование Единого экономического пространства – в итоге получила одобрение со стороны всех стран-партнёров. Особенно инициатива поддержана Казахстаном. Впрочем, и российский Президент оказался не против.

Создание Единого экономического пространства предполагает подписание 24 соглашений. Этот вопрос может быть решен за полтора-два года. Так, назвав сегодняшнее событие судьбоносным, Александр Лукашенко подчеркнул, что странами сделан и крупный исторический шаг. Таможенный союз, который предваряет создание Единого экономического пространства, определит равные условия работы, в том числе и по таким чувствительным вопросам, как цены на энергоресурсы. Сейчас главное – действовать без раскачки.

Александр Лукашенко:

Единое экономическое пространство рассматривается нами как полностью обоснованная, логичная и законченная форма экономической интеграции на постсоветском пространстве. Это естественный путь развития экономических отношений между нашими странами. Создав это пространство, мы получим максимальную выгоду всем участникам системы устойчивых хозяйственных связей, обеспечим равноправные условия для работы субъектов хозяйствования и справедливую конкуренцию, способствующую экономическому прогрессу, ведь в рамках Таможенного союза остаются определённые барьеры, нетарифные, санитарные, фитосанитарные, технические и прочие. В последние годы мы не раз были свидетелями использования этих инструментов в целях, не имеющих ничего общего с честной торговлей. А в рамках Единого экономического пространства их быть не должно и не будет, как договорились сегодня Президенты. Все окажутся в равных условиях работы, в том числе и по такому чувствительному вопросу, как равнодоговорные цены на энергоресурсы.

Беларусь, как заметил Александр Лукашенко, предлагает ускорить процесс формирования договорно-правовой базы ЕЭП. Правительствам стран поручено подготовить план работы по завершению создания Единого экономического пространства к 2011 году. Также страны-частницы ЕврАзЭс договорились сегодня принять окончательное решение по этому вопросу в середине декабря, встретившись в Алматы.

Александр Лукашенко:

Таможенный союз не создаёт каких-либо принципиальных препятствий для участия наших стран в других международных экономических инициативах. Мы сейчас скорректировали план действий по формированию Таможенного союза. В нём есть важные вопросы, которые должны быть решены без промедления. Мировой финансово-экономический кризис учит нас быть расторопными. Работа ещё предстоит большая, но белорусская делегация уверена, что при наличии доброй политической воли и должного стремления мы можем быстро создать эффективный экономический союз – Единое экономическое пространство. Этот проект принесёт большую экономическую и социальную пользу нашим народам, станет привлекательным для других стран постсоветского пространства, функционируя на принципах взаимной выгоды и равенства. Мы сегодня сделали крупный исторический шаг. Только разговоры на эту тему привлекли внимание специалистов, руководителей, политиков, руководителей государств во всем мире. И этот шаг внесет, на мой взгляд, серьезные экономические подвижки не только на евразийском пространстве, но и в мире в целом. Поэтому мне остается как представителю страны, председательствующей на этом заседании, поздравить всех нас с этим большим успехом.

Создание Таможенного союза позволит Беларуси, Казахстану и России выйти к 2015 году на прирост ВВП в 15%. Такое мнение высказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя преимущества нового объединения. Создаётся огромный рынок, где совокупные объёмы запасов только нефти — 90 миллиардов баррелей, а общий объём ВВП — 2 триллиона долларов. Таможенный союз открывает перед странами дополнительные возможности.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Я уверен, что в будущем Таможенный союз послужит основой для создания более высокой ступени интеграции Единого экономического пространства, к чему мы и стремимся. Фактически мы создадим единый экономический комплекс с общими правилами и подходами к развитию. Это станет основой для формирования Евразийского экономического союза, в котором не будет никаких ограничений для совместной деятельности, передвижения людей, товаров, капитала по всей территории Союза, любой формы долевой активности. Думаю, что желание вступить в Таможенный союз Кыргызстана, Таджикистана, которое было заявлено, является очень хорошим симптомом. И мы, три государства, которые взялись за это серьёзное дело, должны на деле доказать выгодность и необходимость этого мероприятия для всех государств и народов.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

За последние годы мы приняли целый ряд очень важных решений, в том числе о создании Антикризисного фонда. Антикризисный фонд начинает работу: все страны ратифицировали документы. Россия в ближайшее время перечислит падающую на неё долю в Антикризисный фонд. Мы рассчитываем на то, что до конца года встретятся министры финансов, и, по сути, начнётся работа самого этого института. Туда уже попадут первые заявки, эти заявки будут рассмотрены, и соответствующие государства, которые подадут эти заявки, получат первые порции денег. На постсоветском пространстве ЕврАзЭС является практически единственной структурой, которая достаточно быстро движется к своим интеграционным целям, и мы будем этому всячески способствовать.

Курманбек Бакиев – глава Кыргызской Республики, заметил, что ЕврАзЭС, в том числе и сегодняшним шагом, продемонстрировала свою жизнеспособность. И чем больше будут сейчас скоординированы действия стран, тем меньше экономики будут подвержены кризису. С этим согласился и Эмомали Рахмон – Президент Таджикистана, который назвал сегодняшний саммит шагом к более полной интеграции на постсоветском пространстве.

Курманбек Бакиев, Президент Кыргызской Республики:

Кыргызстан является членом ВТО. Но это не запрещает, не создает никаких препятствий для того, чтобы мы вступили в Таможенный союз. ЕврАзЭС продемонстрировало сегодня свою жизнеспособность, и решения, которые были приняты, говорят о том, что последствия мирового финансового кризиса, несмотря на то, что произошло в других государствах, страны ЕврАзЭС настолько сильно не ударило. Конечно, эффективность работы любой организации зависит, прежде всего, от механизма принятия и исполнения решений. Чем больше будут наши действия скоординированными – стран и государств ЕврАзЭС – тем более эффективно будет работать наша экономика, и более устойчивыми мы будем ко всякого рода шокам и мировым экономическим кризисам.

Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан:

Таджикистан – за создание полномасштабного Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС, и на данном этапе мы будем участвовать в этой работе в качестве наблюдателя, что соответствует как логике нашего интеграционного сотрудничества, так и реалиям современного мира с его активными процессами регионализации. Таджикистан считает, что сегодняшний саммит стал ещё одним шагом на пути нашей более полной интеграции.