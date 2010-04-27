А.Лукашенко: В будущей пятилетке мы полностью возродим Полесье

Об этом Президент заявил, общаясь с жителями этого края. Регион должен стать настоящей жемчужиной Беларуси. Причем, основные силы лягут на плечи самих полешуков, а государство будет лишь помогать.

Эти красивейшие места уже не в первый раз в центре внимания главы государства. Казалось бы, парадокс: регион, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, но здесь активно развивается агро- и экотуризм. Деньги, вложенные государством в восстановление земель, с лихвой окупаются, отбоя от туристов нет, земли очищаются, а в Лясковичах даже построили современную комфортабельную гостиницу.

В этом агрогородке Александр Лукашенко бывал и в прошлом году, давал ряд поручений. Сегодня, по дороге к площади, где собрались люди, Президенту доложили о их выполнении. Гостиница в сезон не пустует: поохотиться и просто полюбоваться на красоты припятского Полесья приезжают немало иностранцев. В агрогородке уже хорошо развита и социальная сфера — свои дом быта, дом культуры и банк. Это результат когда-то сделанных правильных акцентов на сильное сельхозпроизводство.

- Жизни без проблем, в принципе, не бывает, но по сравнению с тех, как мы жили раньше, — слава Богу, не на что жаловаться.

Вообще же, Беларусь от той страшной аварии пострадала как ни одна другая страна мира, оставшись со своей бедой, фактически, в одиночестве. Мировое сообщество хоть и помогает, но основной груз ложится на государство и плечи местных бюджетов. Всё, что сделано — условия жизни не хуже, а иногда и лучше, чем в других регионах, — это целиком наша заслуга.

Александр Лукашенко:

Когда-то у полешуков даже хлеба не хватало. А сегодня я был в двух хозяйствах — у нас таких уже немало на Полесье, вы знаете о мой программе возрождения — мы уже очень много сделали. В будущей пятилетке мы полностью возродим Полесье. Какое возродим — мы просто придадим новое лицо этому чудесному краю. Мы приукрасим Полесье, сделаем его жемчужиной Беларуси.

Ущерб, нанесённый чернобыльской бедой — 25 бюджетов советской Беларуси 1990 года. В восстановление вложены колоссальные средства, и, надо сказать, мы уже не видим каких-то траурных митингов с пламенными речами. На таких встречах, как сегодня, говорят об устойчивом развитии регионов.

Александр Лукашенко:

Мы вложили здесь большие деньги. У вас здесь красиво, чистенько, аккуратно — согласитесь, жить приятно, особенно для детей. За последние годы мы построили полторы тысячи агрогородков. Это всё стоило больших денег и это надо сберечь. Когда мы собирали по стране по копейке, по рублю и всё это создавали и строили — в один год потерять это нельзя. Так произошло у нас с мелиорацией: страна развалилась, в последние годы существования Советского Союза мелиорацией уже никто не занимался. Земли начали терять. Я сейчас приехал с массива ваших земель, которые полностью запущены. Сейчас мы вкладываем — закапываем 3 миллиона в один гектар, чтобы привести их в порядок.

Кстати, к тому, о чём только сегодня заговорили эксперты МАГАТЭ — вместо бюджетных трат на льготы нужно уделять больше внимания реабилитации земель — белорусское государство пришло уже давно. И даже больше — пришли уже к активному возвращению земель в оборот. Разумеется, используя науку, очень аккуратно, без вреда для здоровья.

Александр Лукашенко:

Мы начинаем подниматься после мирового кризиса. По Гомельской области в полтора-два раза идёт прирост. Значит, есть надежда, что через три-пять месяцев, может полгода, мы вернёмся по тому периоду, в том числе и по уровню заработной платы, который был до кризиса в 2007-2008 годах. Если бы не было этого кризиса, у нас бы с вами был совсем другой разговор. В прошлом году в это время, извините меня, я с ума сходил, терзая и министра сельского хозяйства и других — залежи на складах продуктов питания. Непроданные сыры, молочную продукцию не берут, ещё и россияне подкинули нам проблему, когда закрыли границу. Появилось много завистников: «А ни нефти и газа нет, но они живут лучше, наверное, живут за счёт нас!» — то есть, их. Мы за счёт себя живём, за счёт своих рук, своих мозолей.

Но не только перспективы края интересовали сегодня жителей. Оценка главой государства прошедшей избирательной кампании: люди выбраны достойно, и теперь главное — чтобы они выполнили свои обещания.

Александр Лукашенко:

Избраны практически везде, во всех округах — а тысячи депутатов избраны — нормальные, способные работать люди. Есть, правда, и оппозиционеры. Наши чиновники занервничали, я говорю, успокойтесь, всё нормально: прошли где-то оппозиционеры — оппозиция ведь тоже не однородна. Она разная, там тоже есть нормальные люди.

Вопрос от собравшихся:

Сегодня мы выполнили все мировые стандарты по отношению к выборам, они прошли достаточно демократично. Тем не менее, западные СМИ, да и российские в том числе — тишина, никто даже и слова не сказал, что всё у нас так хорошо прошло.

Александр Лукашенко:

Вы как с языка сняли: если бы у нас было за что зацепиться — тарарам был бы на весь мир. Но, если продолжать, я хочу сказать, что расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Выборы с Советы в нашей стране — это очень важная кампания, но не основная. Впереди у нас основная кампания, очень тяжелая будет кампания. Если в этой кампании придется участвовать действующему Президенту, то она еще тяжелее будет. Расслабляться вам не надо, чтобы не произошло то, что происходит в некоторых республиках — вот недавно в Кыргызстане. Если кто-то аплодирует и радуется, то только не кыргызский народ. Потому что подобные революции отбрасывают государство и народ в развитии, наверное, не на один десяток лет.

Прощаясь, Александр Лукашенко похвалил местных егерей за чистоту и порядок в Национальном парке, заявил, что здесь будет создан и музей. В ближайших планах ещё и ряд поездок по Полесью — белорусский лидер хочет посмотреть «припятское сафари», узнать, как идут дела на туровской земле, как строится жильё для молодёжи. Также Президент поздравил сегодня всех с наступающим праздником Великой Победы, немалый вклад в которую внесли и жители этих регионов.