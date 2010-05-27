А.Лукашенко: В ближайшее время мы озвучим проект по газу

Посещая Могилевский университет имени Кулешова, Президент высказал свое отношение к приватизации госсобственности и к социальным обязательствам инвесторов, подчеркнув, что сегодня собственники должны работать не только на себя, но и на людей. Также дал оценку внешним заимствованиям белорусского государства.

Кстати, не надо быть аналитиком, чтобы заметить эволюцию нашего взаимодействия с МВФ – это еще одно доказательство подвижности белорусской модели развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Вот вы заметили, что за последние полгода мы притормозили с ростом заработной платы, стипендии и так далее? Скажу откровенно: это было и требование МВФ. Но они правы. Если вы просите кредитов, если у вас чего-то не хватает, то, пожалуйста, вы там подожмитесь. И мы вынуждены были эти полгода «скукорежится». И мы не так активно поддерживали по зарплатам бюджетников. Но эти полгода закончились. Совсем недавно, принимая с докладом Правительство, премьер-министра, я им напомнил, что нам осталось совсем немного, чтобы подойти к средней заработной плате 500 долларов по стране. Я подчеркиваю — средней! Это потянет за собой повышение пенсий, стипендий и прочего. Мы должны кровь из носа выполнить эти обязательства до конца этого года и перед Всебелорусским народным собранием мы должны отчитаться народу. И кризисы здесь в счет не берутся.

В выступлении было много ссылок на международных экспертов, опыт ведущих стран мира. Используя все самое лучшее, белорусская модель развития прошла свою эволюцию: от структурной перестройки экономики до либерализации и раскрепощения предпринимательской инициативы.

Александр Лукашенко:

– Нам не нужна приватизация ради приватизации. Продавая акции предприятия инвестору, в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы он принес новые технологии в производство, чтобы это производство стало способным выпускать современную, конкурентоспособную продукцию. Кроме того, новый собственник нагружается пакетом социальных обязательств – сохранить рабочие места, постоянно повышать благосостояние сотрудников, создавать социальную инфраструктуру, словом, работать не только на себя, но и на людей.

Сделав ставку на сельское хозяйство, оставив его в госсобственности, Беларуси удалось обеспечить свою продовольственную безопасность. АПК страны становится рентабельным бизнесом и источником валюты. Сегодня наши комбайны работают и на зарубежных нивах. Экспорт, жилье и продовольствие – остаются в приоритетах. Как и создание условий для развития бизнеса.

Александр Лукашенко:

– Должна быть четкой и понятной налоговая система. Я не говорю о налогах вообще, об их объемах. Тут надо быть осторожными. Мы не можем сегодня уменьшать налогооблагаемую базу, мы не можем уменьшать объем налогов. Потому что мы не выполним социальные программы – это образование, здравоохранение, спорт.

Перспективы развития Александр Лукашенко видит в дальнейшей диверсификации, как рынков сбыта, так и снабжения. Экономическая безопасность не может зависеть от одного поставщика или покупателя.

Александр Лукашенко:

– Мы не должны быть завязаны по сбыту своей продукции – тракторов, автомобилей, продовольствия, одежды – только на Россию и все. Диверсификация – это значит расширение и уход от одного-двух рынков и продажа своей продукции во всех точках планеты. Обрушился один рынок, остаются 25 других. Не так, как это было с Россией. Вот в 1997-1998 гг. мы «полетели в яму» с Россией, потому, что были завязаны на них. У них спрос уменьшился, и мы следом «полетели». Поэтому была поставлена задача диверсифицироваться. Не только по рынкам сбыта, но и по снабжению, по поставкам комплектующих и сырья для наших предприятий. Мы тоже, практически все получали из России. Сегодня, в том числе и по нефти, а в ближайшее время мы озвучим проект и по газу, мы будем покупать не только в Российской Федерации. Нам надо себя обезопасить.