А.Лукашенко: Условия создания Таможенного союза должны соответствовать интересам Беларуси

Президент принял с докладом вице-премьера Андрея Кобякова.

Он проинформировал главу государства о том, как идет формирование таможенного союза трех стран — Беларуси, России и Казахстана. Уже больше двух месяцев действует единый тариф, а с 1 июля заработает единая таможенная территория.

Александр Лукашенко:

Если мы строим Таможенный союз, значит, этот Таможенный союз обречен на провал, если мы уже на этом этапе начнем вносить исключения, поправки, противоречащие этим процессам, какой-то особенный Таможенный союз создавать. Есть классическое понятие, есть классические принципы, в мире они известны, — на этот Таможенный союз мы соглашались. Если там начнут изымать какие-то нефтепродукты, нефть, газ, сахар, молоко, масло, мясо, пшеницу из Таможенного союза, делать оговорки — такой там союза ни России, ни Казахстану, ни нам не нужен. Хотелось бы видеть наши интересы, нашу позицию. Я Вас предупреждаю, как главу нашей делегации, и других экспертов о том, что мы ни в коем случае не должны не обмануть партнеров, но не поступиться нашими интересами.

Вице-премьер доложил главе государства о том, как решается вопрос распределения ввозных таможенных пошлин, как идут переговоры о сохранении льготных условий работы для иностранных инвесторов в стране. Андрей Кобяков проинформировал Президента, как идет подготовка Таможенного кодекса. Он также сообщил, что в вопросе взимания пошлин на нефтепродукты стороны будут искать «другие развязки». В целом, Таможенный союз сулит стране значительные преимущества.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Перспективы создания Таможенного союза очень хорошие, и прежде всего преимущество получат те страны, где инвестиционный климат наиболее благоприятный, порядка где больше, где персонал и квалификация кадров выше.